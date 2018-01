De l'art en famille

La Maison des familles de Verdun souhaite faire partie du réseau des «Ruches d’art» qui relie une multitude de petits espaces d’art communautaire. Sa démarche l’a amené à créer un espace «Alvéole d’art» qui est une invitation au dialogue, au partage et à la création.

«La demande vient des membres, explique la responsable de projets, Sophie Hénault-Lesiège. Les parents souhaitaient avoir un espace pour eux. On donnait déjà des ateliers d’arts, comme du « scrapbooking » et de la peinture, qui étaient très en demande. C’est donc devenu une évidence.»

Les activités sont prévues avec et sans enfants, selon les jours. Le lundi après-midi est réservé aux parents, le jeudi soir est consacré aux familles et le samedi est ouvert au grand public.

«Pour le moment, les membres sont libres de développer leur créativité comme bon leur semble à partir de matériaux neufs ou récupérés présents à la Maison des familles de Verdun. On a des ciseaux, des crayons, des perles, du papier et du carton. On a aussi trouvé de la tapisserie, des morceaux de tapis ainsi que des vieux livres», illustre Mme Hénault-Lesiège.

Engagement

Les familles sont invitées à s’investir dans le projet. Elles peuvent offrir du matériel d’art dont elles disposent chez elles sans s’en servir. Par exemple, des chevalets, des cadres, des toiles, de la peinture, ou encore, du fil et de la laine.

«Tous les bénévoles sont les bienvenus, souligne la responsable. Pour le moment, c’est surtout pour mettre sur pied le projet, écrire un règlement et placer le matériel dans locaux. Les participants peuvent rejoindre le groupe «Bénévolons Alvéole d’art» qui se réunit un lundi sur deux, de 9h à 12h.»

Au printemps, les passionnés d’art pourront aussi partager leur savoir-faire en animant des ateliers sur la photographie par exemple, ou encore sur la couture.

