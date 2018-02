Accumulation des besoins

L’hôpital de Verdun connaît un fort taux d’occupation depuis le début de l’année. En janvier, l’urgence a accueilli en moyenne 140 patients par jour qui ont été mis sur civière à la suite d’un examen médical. La période d’après les Fêtes montre toujours un achalandage assez élevé comme celui-ci, mais varie en fonction d’une série de facteurs.

«Par exemple, cette année, on a eu une grippe plus virulente qui est arrivée en même temps que des périodes de grand froid, un verglas, des trottoirs glacés et des chutes associées, témoigne le coordonnateur des salles d’urgence du CIUSSS du Centre-Sud, Claude Ménard. […] Les niveaux d’occupation ne doivent pas être l’exclusif critère pour les patients pour déterminer s’ils requièrent des services d’urgence ou non.»

M. Ménard rappelle qu’il est préférable de commencer par consulter son médecin de famille, le groupe de médecine de famille ou le service de consultation téléphonique gratuit Info-Santé avant de se rendre à l’hôpital.