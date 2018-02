Favoriser les échanges

Les élus se sont mis d’accord pour déposer une motion afin de retirer la limite de trois interventions sur un même sujet lors d’un conseil d’arrondissement pour faciliter la participation des citoyens. L’annonce a été faite par la conseillère d’arrondissement, Marie-Andrée Mauger, qui a souligné la difficulté de garder le compte lorsque les citoyens utilisent des mots clés pour aborder un même sujet, ce qui peut créer des surprises. «Ceux qui ne peuvent finalement pas parler sont souvent ceux qui s’inscrivent tardivement. Ils attendent pendant une heure leur temps de parole et soudainement on annonce que les trois questions ont été posées. Or, ce sont ces gens-là qu’on veut entendre parce qu’ils sortent de l’ombre», souligne-t-elle. La motion a été appliquée immédiatement.

De manière plus générale, c’est le règlement de régie interne qui pourrait être revu pour modifier certaines pratiques en vue d’améliorer la participation citoyenne. La conseillère d’arrondissement, Marie-Josée Parent, aurait également émis l’idée qu’une autre personne que le maire puisse être le président d’assemblée.