8 M$ pour le CLSC de Verdun

Les services de soutien à domicile devraient gagner en efficacité grâce aux 8 M$ remis au CLSC de Verdun. La somme a été octroyée par le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, accompagné de la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation, Francine Charbonneau, et de la ministre de l’Environnement, Isabelle Melançon. Elle servira à acheter de nouveaux outils informatiques, comme des ordinateurs portables, des ultraportables, ou encore des tablettes. L’objectif est de permettre aux intervenants d’échanger avec les systèmes d’information directement à partir du domicile des usagers.

Les professionnels de la santé pourront alors partager des renseignements cliniques et administratifs en temps réel, ou encore mettre à disposition des informations sur l’usager, et ce, en tout temps. L’initiative vise aussi à développer un meilleur partenariat entre l’intervenant et l’usager, dont l’implication sera accrue.