Rencontres sur glace

Les joueurs de l’Association de hockey mineur de Verdun dévoileront leurs nouveaux chandails lors de la Classique hivernale Desjardins. L’événement qui se déroulera le 17 février à la patinoire Bleu Blanc Bouge (800, rue Willibrord) débutera à 10h avec du patinage libre, en musique et en présence de la mascotte Palouf. À 11h15, une première partie de hockey affrontera les Bulldogs de Verdun et les Boomerangs de Verdun. Elle sera suivie une heure plus tard d’une deuxième partie qui opposera les Aigles de Verdun et les Knights de Montréal Ouest sur la glace.