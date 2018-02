Bouger et Vivre s’équipe

L’organisme Bouger et Vivre pourra se procurer de nouveaux équipements servant à aider les aînés et les personnes à mobilité réduite à une remise en forme et à un retour à l’autonomie grâce à une subvention de 1000$ du fond discrétionnaire de la députée de Verdun et ministre Isabelle Melançon.

L’argent servira à l’achat d’un vélo stationnaire et un elliptique tout en complétant la gamme de poids et d’élastiques déjà disponibles au local du centre communautaire Marcel-Giroux.

Les nouveaux appareils permettent de répondre aux besoins de la clientèle qui a plus que doublé depuis quelques mois. Plus d’une vingtaine de membres bénéficient des services de Bouger et Vivre aujourd’hui.

La fondatrice Monique Trudel veut amasser davantage de fonds pour mener sa mission à bien. Elle souhaite donc inciter d’autres élus à utiliser leurs budgets discrétionnaires pour aider son organisme.