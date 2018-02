Échanger pour se gâter

Pour la 8e édition de Troc tes trucs, les Verdunois pourront échanger à partir d’un système de points leurs objets usagés et en bon état contre de nouvelles acquisitions. C’est l’occasion de donner une seconde vie aux items dont on n’a plus d’utilité et de se faire plaisir avec des trouvailles. L’activité est également un bon moyen de rencontrer ses voisins.

Les inscriptions et le ramassage des dons auront lieu le 2 mars, de 18h à 19h, au Centre communautaire Marcel-Giroux (4501, rue Bannantyne). Une activité de sensibilisation sur le transport actif et l’impact des changements climatiques suivra. Le troc se déroulera de 19h30 à 21h.