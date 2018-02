La firme d’architecture CARTA de Verdun reçoit un prix

L'entreprise CARTA se porte bien et pense déjà à des agrandissements, tant de son équipe que de son bâtiment situé sur le boulevard LaSalle. Gracieuseté - CARTA Previous photo Next photo







La firme d’architecture et de design, CARTA, située sur le boulevard LaSalle à Verdun s’est démarquée la semaine dernière lors de la 11e édition du Gala des grands prix du design. Elle a reçu le premier prix dans la catégorie «bureau de moins de 5 000 pi2».

«On trouvait ça très symbolique d’inscrire notre bureau qui est notre premier vrai projet réalisé sous le nom de CARTA, explique le cofondateur, Maxime Riopel. C’était pour se donner une tape dans le dos et voir comment il était perçu à l’extérieur. Ça a été une belle surprise et une très grande fierté de se tailler une place parmi les grands, car la compétition était féroce.»

Le jury a souligné le travail qui a été effectué pour mettre en valeur un bâtiment qui était initialement à l’abandon. Il a aussi apprécié la propagation de l’identité de l’entreprise à l’échelle urbaine, mais aussi en intérieur.

Évolution

«Ce bâtiment a été un gros coup de foudre pour sa forme particulière, en triangle. Son côté très atypique représentait un défi d’aménagement extraordinaire. Sa petite taille était aussi pour nous très rassurante puisque nous démarrions l’entreprise», se souvient M. Riopel.

Les travaux ont duré cinq mois et le bureau d’architecture a ouvert en juillet. Les différents membres travaillent sur une même table et perçoivent l’environnement comme étant propice au partage d’information et des connaissances.

«Ça a aussi un côté très publicitaire également puisque notre atelier est au rez-de-chaussée avec une immense vitrine sur le boulevard donc ça étend notre présence au-delà du bâtiment et ça attire les curieux, souligne le cofondateur. Cet aménagement est très vivant et motivant.»

Depuis, l’entreprise est en plein essor. Son équipe est à présent composée de six membres. En plus de travailler sur des projets résidentiels, elle se tourne de plus en plus vers du commercial comme des restaurants, des librairies et des magasins grandes surfaces. CARTA est déjà en train de regarder le potentiel pour agrandir par l’intérieur en réaménageant certains espaces et même d’envisager un troisième étage.

