Nouveaux bassins scolaires

Les commissaires de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) se sont prononcés en faveur du redécoupage des bassins scolaires à Verdun. Avec 13 voix pour et une contre, c’est à l’unanimité qu’ils ont accepté lors de la séance du 20 février la proposition qui comprend toutefois des modifications pour atténuer les problématiques.

«Dans chaque décision que l’on prend en tant qu’élue, c’est toujours un peu dommage qu’il y ait toujours des bons et des moins bons côtés, a souligné la présidente de la CSMB, Diane Lamarche-Venne. Le conseil prend toutes ses décisions en connaissance de cause et en ayant à cœur le bien-être des enfants qui nous sont confiés.»

Elle a reconnu qu’il lui est difficile d’avoir une vision qui dépasse quatre ans à cause des déménagements, de l’importante immigration et de la densification.

Elle a également précisé que l’édifice Annexe Crawford n’a jamais été une annexe dans les faits et que les besoins des classes-élèves démontrés par la CMSB pour récolter des fonds en vue de sa reconstruction sont pour Verdun, non pour LaSalle.

Modifications

Les élèves qui sont présentement en 4<V>e<V> année à l’école primaire Notre-Dame-de-la-Garde pourront rester un an de plus si les parents en font la demande.

Le bain linguistique de l’école primaire Chanoine-Joseph-Théorêt est maintenu. Ses classes de langage sont toutefois déplacées vers l’école Sainte-Geneviève située à LaSalle pour intégrer les jeunes dans des classes régulières.

Un bain linguistique pourra aussi être créé à la nouvelle Annexe Crawford, déclarée comme autonome et dont les portes ouvriront en septembre.

Les inscriptions dans les établissements scolaires sont en cours depuis le 21 février.