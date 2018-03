Une compétition amusante

Le Verdunois Raphaël Pedneault se prépare depuis cet été à la Coupe Québec de gymnastique artistique masculine qui aura lieu dans deux semaines au Complexe Desjardins. Au Club de haute performance du Centre Père Sablon, il s’entraîne 24 heures par semaine en vue des compétitions sur six appareils dans la catégorie National Open.

«J’aime le stress qu’il y a derrière les championnats, car on s’entraîne souvent plusieurs pour mois pour 30 secondes de performance, explique le jeune homme de 19 ans. C’est aussi une occasion de montrer ses progrès et c’est plaisant de dépasser les autres.»

L’an passé, Raphaël avait participé à la 2e Coupe Québec et il avait remporté l’or à la barre fixe, l’argent au saut et le bronze aux arçons. Il avait également terminé deuxième au classement général de tous les appareils.

«J’ai choisi ce sport parce qu’il y a de tout. Certains agrès sont plus techniques comme le cheval d’arçons, d’autres font davantage appel à la force brute comme les anneaux ou à de la puissance avec le saut de cheval», explique l’athlète.

Originalité

C’est l’atmosphère qui intéresse particulièrement Raphaël Pedneault, qui a débuté la gymnastique il y a 10 ans.

«C’est une des compétitions les plus amusantes puisqu’elle se déroule au milieu des magasins, raconte-t-il. C’est vraiment différent de ce à quoi on est habitués. C’est amusant à regarder et ça permet au grand public de découvrir ce sport qui n’est pas très populaire.»

L’athlète espère ensuite être sélectionné lors de la compétition provinciale pour accéder aux Championnats canadiens qui se dérouleront fin mai. Il fait de la gymnastique pour le plaisir et poursuit ses études en sciences pures en attendant de choisir sa carrière professionnelle.