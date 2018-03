Saison des semences lancée

Avec le printemps à nos portes, ce sera la Fête des semences aux serres municipales ce week-end. L’événement permet de lancer le début de la saison et de planifier son jardin. Il marquera aussi la première année d’activités de l’organisme organisateur, Le Grand Potager.

L’événement rassemblera une vingtaine d’artisans qui font pousser des plants, les entretiennent, puis récoltent les graines pour les revendre.

«Il s’agit souvent de semences que l’on ne retrouve pas ailleurs, soutient la directrice du Grand Potager, Laurence Fauteux. Ce sont parfois des légumes qui ne se trouvent plus sur le marché ou qui sont moins populaires, comme les tomates noires, les concombres-citron ou les melons de Montréal.»

La rencontre s’adresse tant aux néophytes qu’aux experts et favorise les échanges entre les passionnés de jardinage. Elle permet notamment de découvrir des aliments et des saveurs, ainsi que de converser avec un professionnel sur les méthodes d’entretien.

«On encourage l’agriculture biologique, mais tous les partenaires n’en font pas nécessairement partie. On exige par contre qu’ils partagent une vision d’agriculture écologique raisonnée. S’ils doivent utiliser des produits chimiques ou des pesticides, cela doit être justifié et utilisé en très petite quantité», explique Mme Fauteux.

Plusieurs conférences seront également organisées tout au long de la journée pour parler de plantes pour la pharmacie familiale, de fleurs comestibles ou encore des abeilles et plantes indigènes.

Un an

«On est vraiment satisfaits de la réponse qu’on a eue de la communauté et du monde de l’agriculture urbaine, rapporte Mme Fauteux. On est une coopérative innovante avec des entreprises en démarrage, des organismes communautaires, des citoyens bénévoles. On regroupe tellement de personnes différentes qu’on veut établir la structure pour répondre aux besoins de tous et pousser le projet plus loin.»

Son intention est de maintenir la programmation de l’année dernière avec la Fête des semences, Cultiver Montréal et la Fête des récoltes. Un nouveau temps fort s’ajoutera à la liste avec la célébration du Jour de la Terre.

«On voudrait aussi bonifier l’offre en organisant toujours plus d’événements. L’idée est que les gens se demandent ce qu’il se passe au Grand Potager, car ils ont envie de faire ou d’apprendre quelque chose et de rencontrer des gens», insiste la directrice.

L’organisme souhaite aussi mettre à jour les informations présentées sur son site internet, changer la présentation et revoir la navigation. Il prévoit en plus la rénovation d’une partie de ses serres jugées en mauvais état.

La Fête des semences se déroulera le 10 mars de 10h à 15h aux serres municipales de Verdun (7000, boulevard LaSalle).

