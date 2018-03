Interpeler les élus aux possibilités de faire du vélo à l’année tout en s’amusant, c’est ce qu’offre pour une deuxième année le regroupement «À Verdun, c’est bien plus beau sur mon vélo». Les familles pourront parcourir trois kilomètres lors du Tour cycliste hivernal.

Les organisateurs souhaitent sensibiliser l’arrondissement à l’amélioration du réseau cyclable et l’accessibilité de ce mode de transport.

«L’an dernier, des participants étaient venus avec des haut-parleurs qui diffusaient de la musique et donnaient une ambiance festive. C’est ce qu’on cherche à reproduire pour montrer que c’est plaisant de faire du vélo toute l’année», souligne Jean-François Carron, précisant qu’il pense bien avoir des gens habillés de vert puisque l’événement coïncidera avec la Saint-Patrick.

Les cyclistes se retrouveront dans le parc du Souvenir et pédaleront jusqu’au croisement des rues de Verdun et Galt. Ils se dirigeront ensuite vers le sud pour rejoindre la piste cyclable des berges, puis ils remonteront le boulevard Desmarchais pour arriver jusqu’à la rue Wellington. Ils atteindront ainsi le point d’arrivée, à l’église Notre-Dame-des-Septs-Douleurs, en face du métro De L’Église.

«Le circuit se veut très convivial et il s’adresse à tout le monde, affirme M. Carron. On pense que les conditions seront pas mal printanières donc elles seront bonnes pour tous les types de cyclistes, que ce soit des familles ou des mordus du vélo d’hiver.»

Améliorations

Le fait de se rassembler se veut une façon d’inciter les élus à accélérer la mise en place des infrastructures en plus de sécuriser la pratique du vélo toute l’année.

Le déneigement des pistes cyclables sur les berges du canal de l’Aqueduc et du fleuve est jugé satisfaisant, mais ce n’est pas le cas partout.

«On veut attirer l’attention sur les voies cyclables qui sont sur rue, délimitées seulement par une ligne blanche au sol, insiste M. Carron. Il n’y a pas d’entretien pendant l’hiver et c’est problématique puisque cela réduit la largeur de ces rues, donc c’est moins sécuritaire.»

Le but est aussi de créer un effet d’entraînement et d’ajouter des voies cyclables, notamment sur les axes est et ouest. M. Carron parle entre autres des rues Bannantyne, Verdun et Wellington, qui permettent de rejoindre les différents commerces de l’arrondissement.

«À Verdun c’est bien plus beau sur mon vélo», qui est composé de 226 abonnés et a notamment été consulté l’an dernier pour élaborer le plan local des déplacements, prendra prochainement le nom de Collectif Vélo-Verdun.

Le départ du Tour cycliste hivernal sera donné le 17 mars à 11h au parc du Souvenir, devant la mairie d’arrondissement (4555, rue de Verdun).

