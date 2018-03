Stratégie gagnante à Verdun

Le jeu de société Les Naufragés du Divago, conçu à Verdun par les frères Atman, a officiellement été lancé la semaine dernière dans une brasserie de la rue Saint-Hubert. «C’est un peu terrifiant de mettre notre projet dans la nature et de le laisser voler de ses propres ailes, illustre l’un des créateurs, David. On est toutefois très content du résultat et parmi la cinquantaine de joueurs qui l’ont testé, il y en avait plusieurs de Verdun et c’était très chouette.»

Pour financer sa production québécoise, une campagne de sociofinancement avait été lancée en octobre et 137% de l’objectif avait été atteint. Les Verdunois retrouveront le jeu de stratégie dans la boutique écoresponsable La Mistinguette, sur la rue Wellington. Ils pourront alors se mettre dans la peau de malfrats mercenaires, partis en navire à la recherche d’une ressource naturelle rare, la planktonite, et échoués sur la banquise.