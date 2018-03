Visite sucrée de la Wellington

Cette année encore, le mois de mars marquera le retour de la Cabane Panache et Bois rond à Verdun. Pendant quatre jours, la rue Wellington accueillera les amoureux du sucre au plus grand festival d’érable gratuit du Québec. Nouveauté pour cette la 8e édition, l’événement aura un porte-parole officiel, le comédien Rémi-Pierre Paquin.

Les restaurateurs locaux seront mis à contribution puisqu’ils revisiteront le menu traditionnel de la cabane à sucre. Ils proposeront par exemple un churro au caramel d’érable salé, du loup-marin et du maquereau fumé, ou encore un bonbon de canard laqué à l’érable.

Du côté des activités, les festivaliers pourront voir les scieurs de long et les sculpteurs de bois en action, ou profiter du moment pour se faire tailler la barbe. Quelque 18 artisans locaux seront aussi au rendez-vous pour mettre en valeur leur savoir-faire avec entre autres des produits tricotés en laine d’alpaga et des accessoires créés à partir de fourrure recyclée.

Plusieurs groupes de musique seront également chargés d’animer la Cabane Panache et Bois rond du 22 au 25 mars. La soirée d’ouverture débutera à 17h30, à l’angle des rues Galt et Wellington, avec André Daneau qui usera de ses harmonicas et de la podorythmie (taper du pied sur le sol ou sur une planche) pour présenter ses compositions.

Ampleur

Le directeur général de la SDC Wellington, Billy Wash, cède sa place en tant que porte-parole de la cabane à sucre urbaine.

«On pense que ça nous apportera une plus grande visibilité, mais on n’avait pas encore trouvé la personne qui correspondait à l’ADN de l’événement, dit-il. Quand Rémi-Pierre Paquin est arrivé sur notre radar avec l’ouverture de sa taverne irlandaise Le Trèfle à Verdun, on s’est dit que ça fonctionnait, car c’est quelqu’un d’accessible qui aime le monde.»

Le comédien originaire de Grand-Mère, qu’on a pu suivre dans les séries télé Les invincibles et Les pays d’en haut, sera sur place pour célébrer parmi les Verdunois et découvrir un concept qui lui ressemble.

«Je trouve l’idée de la cabane à sucre vraiment plaisante, tout comme le fait d’apporter un peu de la campagne à la ville. J’ai aussi un petit côté foodie et traditionnel. J’aime la programmation musicale et le gros party dehors», soutient Rémi-Pierre Paquin.

En plus de mousser l’événement jusqu’à son ouverture, il y prendra part en présentant des concerts et des spectacles, mais aussi en dégustant les différents mets qu’on y servira.

Pour plus d’infos.