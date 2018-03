Monter des mailles en groupe

«L'important pour moi est de rendre un endroit créatif disponible à tout le monde», souligne l'animatrice du club, Zoe Desborough Gracieuseté Previous photo Next photo



Quand une Verdunoise passionnée de crochet, Zoé Desborough, collabore avec la propriétaire de la Boutique Brock-Art, Josiane Beaulieu, cela conduit à l’ouverture d’un club. Ensemble, elles souhaitent réunir toutes celles et ceux qui jusque-là pratiquaient seuls l’activité et veulent partager leurs connaissances.

L’activité manuelle se réalise généralement seul, notamment parce qu’il faut rester concentré et compter ses mailles, mais être en groupe comporte des avantages.

«Je faisais du crochet toute seule dans mon salon et ça me décourageait un peu, rapporte Zoé Desborough. L’idée est que chacun apporte son propre projet et se retrouve dans une atmosphère créative où les gens peuvent se poser des questions. C’est aussi l’occasion d’apprendre beaucoup plus de techniques.»

Les réalisations de l’animatrice étaient présentées dans le magasin de la rue Wellington depuis un an. Pour la propriétaire, c’était donc naturel de poursuivre la collaboration. D’autant plus que les deux ateliers de crochet réalisés le mois passé pour connaître l’intérêt des Verdunois sont décrits comme un succès.

«On veut être un endroit pour représenter le talent des artistes d’ici et spécialement de Verdun, donc je trouvais que c’était important d’encourager cette belle initiative. Pour ma part, je ne fais pas de crochet, mais ça me donnera l’occasion de m’initier à la pratique», assure Mme Beaulieu.

Le club est ouvert à tous les âges et à tous les niveaux. Il se déroulera dès jeudi dans l’atelier de la Boutique Brock-Art où les participants seront encadrés par Mme Desborough.

Formules

La première et troisième semaine du mois, des ateliers sont organisés pour que tout un chacun puisse progresser sur son projet. La rencontre débute avec 20 minutes d’incitation pour les débutants, puis elle se poursuit avec des questions plus individuelles pour tous les niveaux.

Quant à la deuxième et quatrième semaine du mois, elles sont réservées aux cours, pendant cinq séances qui réuniront maximum dix personnes. Les initiés commenceront par apprendre les notions de base comme la réalisation de mailles ou la lecture d’un patron, puis termineront par faire des formes en trois dimensions comme des sphères ou des tresses.

Les membres du club peuvent ainsi faire du tricot toutes semaines. Ils ont aussi la possibilité de venir avec leur matériel, d’utiliser celui prêté par l’animatrice ou de carrément l’acheter.



Les inscriptions se font directement à la Boutique Brock-Art (4835, rue Wellington).

