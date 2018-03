Une approche locale d’abord et avant tout

Né en 1985 dans le dépanneur de ses parents, à Laval, Samir Bouras a assimilé rapidement l’importance du commerce de proximité et a appliqué cette formule dans les deux pharmacies verdunoises dont il est propriétaire. Le jeune pharmacien de 32 ans, débordant d’élégance et de confiance en soi, a été désigné personnalité du mois de mars par le Réseau Affaires Verdun (RAV).

C’est le hasard de la route, un détour pour raison de travaux, qui l’a mené pour la première fois à Verdun il y a environ cinq ans. Il ne l’a pas regretté, loin de là.

«L’arrondissement a fait preuve d’accueil, d’ouverture et d’encouragement dès ma décision d’installer mes pharmacies ici», lance Samir Bouras.

L’homme d’affaires a été ému par le choix du RAV. «Ça m’a fait chaud au cœur», dit-il tout simplement.

M. Bouras a ouvert ses pharmacies-cliniques, comme il les appelle, sur les rues Wellington et de Verdun, en ayant en tête le concept du service personnalisé dans un petit local, comme celui de l’apothicaire d’antan, pour revenir aux racines du domaine pharmaceutique. «Je veux changer la mentalité sur la pharmacie, la ramener à l’échelle humaine, et je crois que je remplis mon objectif», affirme-t-il. Seuls des médicaments et des produits de santé sont offerts dans ses deux établissements. Chez Samir, on ne trouve que ce qu’il faut pour se soigner et maintenir un bon régime de vie; rien d’autre, rien de plus.

Formation

Après ses études secondaires au collège Mont Saint-Louis, Samir s’est dirigé vers le cégep André-Grasset pour y acquérir une formation en sciences de la nature, volet santé. Il a ensuite entamé un baccalauréat en microbiologie et immunologie à l’Université McGill, y consacrant deux ans, avant de finalement choisir d’étudier en pharmacie à l’Université de Montréal, où il a gradué en 2010.

Depuis quatre ans, Samir Bouras est président de la Table locale des pharmaciens, qui regroupe une soixantaine de membres préoccupés par une offre de service dans leur secteur d’activité. La Table, notamment par une mise à jour et une formation continue, assure une implication constante de ces professionnels de la santé dans la communauté.

Bourses, prix et distinctions

Au cours de ses études, de même que depuis le début de sa carrière, Samir Bouras a reçu plusieurs honneurs.

Il a été récipiendaire du Prix du lieutenant-gouverneur du Québec, a obtenu la Bourse d’excellence du Millénaire du Canada, à l’Université McGill, la Bourse du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), le prix Pharmacien de la relève Familiprix 2014 et la Bourse du jeune promoteur, décernée par le Centre local de développement (CLD) de Verdun.

Samir a aussi participé au Concours québécois en entrepreneuriat. Il y a remporté le premier prix, catégorie commerce, pour le secteur Sud-Ouest de l’île et Ville-Marie (concours local), de même que pour le grand Montréal (concours régional) et a été finaliste au grand concours provincial.