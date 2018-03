Pour mieux se repérer

Les utilisateurs des 45 bibliothèques situées dans les 19 arrondissements pourront rechercher et repérer des documents plus facilement dans les rayons. Le système de classement et de localisation des documents a été revu.

Un montant de 350 700 $ a été réparti entre les 19 arrondissements pour qu’ils bénéficient de ressources supplémentaires afin d’effectuer ces changements dans leurs bibliothèques respectives.

Les employés devront changer les cotes sur les documents, procéder à la conversion informatique et manuelle dans le catalogue Nelligan ainsi que réaménager les secteurs dans les bibliothèques.

Au total, près de 800 000 cotes de documents devront être remplacées sur une période de 10 mois.