Première coupe pour les Argoulets

Le groupe des adultes du Club de handball de Verdun, Les Argoulets, ont remporté la coupe lors de leurs premières finales de la Ligue récréative du Celtique de Montréal par la marque de 25 à 17. «On s’y attendait, mais c’était un match âprement disputé, soutient le cofondateur Maxime Bastien. Il y a beaucoup de gens qui sont venus nous encourager et c’est sûr que ça a aidé. Je pense aussi qu’on avait plus de joueurs sur le banc, donc ça nous a permis d’avoir plus de fraîcheur en fin de rencontre.» Le Club a grandement apprécié l’expérience et espère revenir l’an prochain.