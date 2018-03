L’inspiration entrepreneuriale à Verdun

La propriétaire de la boutique écoresponsable Mistinguette, Catherine Audet, se rendra le mois prochain devant le jury du Défi OSEntreprendre, dans la catégorie Réussite inc. L’activité vise à mettre en lumière des modèles inspirants qui ont participé il y a au moins cinq ans dans la catégorie Création d’entreprise et faire le suivi de leur progression.

«Derrière le mot « réussite », je mets l’accomplissement de soi et de l’entreprise, souligne Mme Audet. C’est un ressenti qui se retrouve aussi sur les chiffres puisqu’entre 2016 et 2017, j’ai augmenté mes profits de 40%.»

Depuis l’ouverture de sa boutique sur la rue Wellington, ses stocks sont plus importants avec une gamme plus large de produits en vrac, comme de la lessive, du dentifrice et des produits corporels. Sa clientèle a aussi changé avec l’arrivée de jeunes familles à Verdun qui portent une attention particulière aux produits chimiques et privilégient les choses saines.

Étapes

Le questionnaire que la propriétaire a rempli lors de son inscription porte sur ses réalisations, ses impacts, ses ressources humaines et financières. Il lui a permis d’être sélectionné parmi les meilleures candidatures. Le mois prochain, Catherine Audet présentera en personne son entreprise et son parcours, avant de répondre aux questions du jury.

«J’y vais pour la reconnaissance et pour rencontrer de nombreuses personnes d’affaires. C’est sûr que le prix aiderait puisque j’ai de gros projets à venir. Je voudrais déménager dans un local plus grand et ouvrir un deuxième point de vente. Je souhaiterais aussi lancer mon site internet de vente en ligne et du temps pour m’investir davantage dans la protection de l’environnement en faisant de la conscientisation», annonce Mme Audet.

Les résultats régionaux seront dévoilés le 1er mai et récompenseront chaque gagnant de la province d’un prix de 5 000$. Ils pourront également poursuivre le défi à l’échelle nationale. Le nom du finaliste sera connu le 13 juin et il empochera 25 000$.

Profils

Une centaine de participants au Québec ont présenté cette année leur candidature pour le volet Réussite inc.

«L’objectif est de présenter différents modèles d’entrepreneuriat, affirme la coordinatrice communication du Défi, Amélie Soucy-Gauthier. Trop souvent, on a encore l’impression qu’il s’agit d’une personne qui porte une chemise, une cravate et une mallette. Il y a toutes sortes de personnes et de succès, dépendamment du champ d’expertise.»

D’autres entreprises verdunoises participent au Défi OSEntreprendre, comme Eurekamatique, Nordiq Grand Cru, Parkflow, Berlioz publicité mobile, Mets Bon, Yiska Gîte Autochtone et l’Association québécoise Zéro Déchet.

