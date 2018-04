Priorité santé en avril

Se tenir en forme ne veut pas nécessairement dire de se rendre au gym tous les jours ou s’entraîner pour courir des marathons. C’est du moins ce que prône le Défi Santé durant tout le mois d’avril. Certains, comme le maire d’arrondissement Jean-François Parenteau, ont déjà signifié leur participation à des activités conçues pour les encourager, comme celle de l’organisme Pro-Actif Santé, qui visent trois objectifs quotidiens.

Chaque jour, il faut manger cinq portions de fruits et de légumes, bouger 30 minutes et être reconnaissant pour trois choses positives. Le but est de favoriser sa santé autant physique et mentale.

Chaque année, le maire Parenteau encourage les Verdunois à s’inscrire au défi et cette année, il a même réalisé une vidéo pour capter davantage l’attention du public. Une démarche qui est significative d’une implication plus personnelle.

«J’ai arrêté de fumer il y a deux mois alors je grignote plus et la bedaine a tendance à vouloir s’installer, donc j’aimerai essayer de contrôler ça, reconnaît l’élu. D’un autre côté, ça me fait du bien, donc j’ai une plus grande motivation pour me mettre en forme pour l’été.»

Conseils

Le maire a déjà commencé à manger plus de fruits et de légumes, mais il pense que son plus grand effort sera de trouver un équilibre.

«Je sais que ça va me demander plus, mais que ce sera bénéfique puisque je devrais être meilleur dans mes actions qui seront plus dosées. Je suis à 100% dans tout, mais à un moment donné, je me sens plus fatigué en vieillissant. Je vais donc me donner un temps de pause et prendre le thé sans rien faire d’autre», rapporte M. Parenteau.

Pour les autres objectifs, il conseille de faire une marche après le repas du midi, tout en discutant avec un ami ou un collègue, ou encore de couper des légumes le soir pour le petit creux du lendemain.

«Il ne faut surtout pas se prendre au sérieux, y aller par volonté et une étape à la fois, insiste l’élu. Je me dis que si dans le mois quelqu’un n’a pas réussi à faire son exercice physique chaque jour, mais a mangé ses fruits et légumes, c’est déjà bien. Et si ce n’est pas en avril que tu réussis ton défi sportif, alors tu le feras en mai.»

Un avis partagé par l’organisme à but non lucratif, Pro-Actif Santé, dont la mission est de promouvoir l’activité physique. «L’objectif est de l’inscrire dans son mode de vie. J’aime mieux que la personne fasse une heure par semaine, toutes les semaines de l’année, plutôt que trente minutes par jour pendant un mois seulement. C’est la constance qui est la clé, ce n’est pas la quantité», assure la coordonnatrice des activités, Stéphanie Saucier.

Activités

C’est la deuxième année que l’organisme propose des activités gratuites qui s’étaleront tout au long du mois pour soutenir les Verdunois dans leur défi. Au programme: yoga, Taï chi, circuit d’entraînement, Pilates et Zumba.

«On veut que les gens se rappellent ou prennent conscience qu’ils peuvent avoir du pouvoir sur leur santé, souligne Mme Saucier. En essayant différentes activités physiques, ils vont trouver quelque chose qui leur plaît davantage et dans laquelle ils vont avoir envie de s’investir. C’est là que pratiquer une activité physique régulière devient plaisant.»

La nouveauté pour cette édition sera un cours de yoga du rire ouvert aux familles pour explorer le souffle à travers le rire.

Pour plus d’infos sur le Défi Santé et sur les activités de Pro-Actif Santé.

Pour voir la vidéo du maire Jean-François Parenteau.