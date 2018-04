Opération de verdissement à Verdun

Les Verdunois pourront acheter à petit prix un ou plusieurs arbres à planter sur leurs terrains. Ils encourageront ainsi la biodiversité urbaine et à accroître le couvert végétal de leur quartier. Plus de 25 essences seront disponibles lors de la 6e édition de la campagne Un arbre pour mon quartier dont six ouvelles, comme l’olivier de Bohême et le prunier de Damas.

Parmi les arbres dits réguliers, le Regroupement des éco-quartiers et la Société de verdissement du Montréal métropolitain proposent entre autres des chênes rouges et des sorbiers décoratifs.

Quant aux arbres fruitiers, les résidents de Verdun pourront notamment opter pour des poiriers ou des cerisiers. Âgés de quatre ans, ces arbres pourront produire d’ici un à deux ans des fruits, selon l’espèce et la variété.

La campagne Un arbre pour mon quartier se déroule du 5 avril au 31 mai.

Pour passer commande: Maison de l’environnement au 514 765-8378 ou Un arbre pour mon quartier.