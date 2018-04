40 000$ pour les murs de Verdun

Deux projets de murales ont été retenues pour le second volet du programme d’art mural de la Ville de Montréal. Les organismes Kolab et MU recevront environ 20 000$ chacun pour enjoliver les secteurs Dupuis-Hickson et nord-est de l’arrondissement Verdun pendant l’année.

Le volet 2 est axé principalement sur la mobilisation des milieux et la prévention des graffitis. Il vise à réaliser des murales selon les besoins et les objectifs des communautés locales.

«J’ai bien hâte de découvrir leurs œuvres originales qui feront le bonheur des résidents des alentours, a déclaré le maire Jean-François Parenteau par voie de communiqué. Quelle belle façon de rendre la culture accessible à tous! Je suis convaincu que la production et la diffusion de ces nouvelles murales donneront le goût de prendre encore plus soin de notre environnement.»

Le mur du bureau de design et d’impression Tabasko, situé dans le secteur Dupuis-Hickson, sera repensé par MU qui devrait collaborer avec l’organisme Toujours Ensemble.

Quant à Kolab, il partira prochainement à la recherche de l’emplacement adéquat pour développer son projet. Le secteur visé est l’entrée de l’arrondissement aux environs de la rue de l’Église et du boulevard Champlain. Un partenariat se fera avec un organisme qui n’est pas encore identifié. L’an passé, il s’agissait du Repaire jeunesse Dawson et du Centre de pédiatrie sociale de Verdun, Les petits renards.