Sophie Bergeron, une restauratrice allumée et visionnaire

Sophie Bergeron, copropriétaire depuis près de six ans du restaurant Wellington et de l’ex-Balconville, travaille dans la restauration depuis son adolescence, et c’est surtout la gestion dans ce domaine qui l’a attirée et la passionne. Jeune femme dynamique, allumée et visionnaire, elle vient de lancer un autre projet d’investissement et de création d’emplois, appuyée par trois partenaires. C’est pourquoi le Réseau Affaires Verdun (RAV) l’a choisie personnalité du mois d’avril.

Le Wellington, ouvert en septembre 2012, est devenu rapidement une référence gastronomique, tant sur le territoire verdunois qu’ailleurs dans la grande région montréalaise. Quant au Balconville, fermé récemment, «ce fut une belle aventure qui a duré près de quatre ans», confie brièvement Madame Bergeron, avant de se lancer dans la description de sa nouvelle aventure qui commence à prendre forme, rue Wellington, angle Régina.

«Rita» s’en vient…

Le futur restaurant s’appellera Rita, en hommage à deux grands-mères portant ce prénom, celle de Sophie, née à Verdun, et celle de l’un de ses associés, Joseph D’Alleva, chef cuisinier. Le resto, qui sera localisé exactement à l’intersection Wellington-Régina, offrira une cuisine d’inspiration italienne composée à partir de produits québécois.

«On espère ouvrir au cours de l’été 2018, annonce la restauratrice, en parlant aussi au nom de ses deux autres associés, Frédéric Leblond et Marc-André Paradis. Actuellement, nous travaillons à la coordination des travaux dans l’immeuble qui sera entièrement rénové. C’est une bâtisse qui a été achetée par le courtier immobilier verdunois Jean-Philippe Loiselle».

La cuisine sera située au centre du resto; on y verra les cuistots au travail, tendance de plus en plus populaire en restauration. «Je veux aller à la rencontre des Verdunois, ajoute Sophie, je veux que le restaurant Rita soit convivial, amical et qu’il accueille des clans, des familles, des groupes d’amis, que cela tourne autour de la réunion».

En amour avec Verdun

Sophie Bergeron estime avec raison qu’elle contribue au développement de Verdun. «Je suis une commerçante verdunoise, je connais très bien l’arrondissement, je suis en amour avec le quartier. C’est vraiment l’fun et cool. J’y sens de l’entraide, de la collaboration, de la concertation, de la proximité, de l’accessibilité.»

La personnalité d’affaires du mois d’avril a complété un baccalauréat en gestion, à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ), et a obtenu une maîtrise en marketing, à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), en avril 2012.