Le naturel à portée de mains

Le kombucha De la rue May est à nouveau disponible. Le thé fermenté est produit depuis une semaine dans la cuisine de l’épicerie zéro déchet LOCO de la rue Wellington, à Verdun, et il est vendu dans le local qu’elle partage avec le café Le 5e.

Quatre entrepreneurs ont lancé leur entreprise il y a un an en le nommant après la petite rue où se trouvaient des maisons victoriennes démolies pour faire place au nouveau corridor Champlain. Ils ont ensuite commercialisé leur thé pendant l’été dans les marchés fermiers de l’arrondissement.

Depuis octobre, toute la production était réalisée chez les cofondateurs Jessica Sorochinsky, Joshua Bouchard, Eric Tremblay et Alyson Hope Bouchard, le temps de trouver un local.

«Être dans l’épicerie nous permet de vendre notre boisson légalement, rencontrer des gens et créer des événements, explique Mme Bouchard. Pour l’instant, on veut partager notre passion pour le kombucha naturel et travailler notre nouvelle collaboration avec LOCO. Après, on va faire des saveurs. J’ai par exemple testé récemment une recette avec du jalapeño et de la lavande.»

Quelque 80 litres sont produits par semaine dans la cuisine de la rue Wellington et la boisson est disponible en fût.

Partenariat

L’épicerie a une cuisine qui lui sert entre autres à la stérilisation des pots consignés et qui répond aux normes sanitaires. De la place était disponible pour les cuves de De la rue May. De plus, le kombucha est un item prisé chez LOCO.

«Notre objectif est que les consommateurs comprennent d’où proviennent leurs produits et comment ils sont faits, donc on ne pouvait pas avoir un circuit plus court que ça. On met ainsi en avant les producteurs québécois, qui misent sur le vrac et l’écologie. On humanise un peu plus les items», souligne la directrice générale chez LOCO, Andréanne Laurin.

À terme, d’autres entrepreneurs pourraient utiliser la cuisine.

«On aimerait éventuellement avoir un espace commun qui serait en location avec un projet d’équipements de stérilisation plus performants qui seraient certifiés pour le MAPAQ [ministère de l’Agriculture]. C’est rassurant pour ceux qui ont encore une petite crainte de se lancer dans le zéro déchet et comme ça coûte cher, ce serait bien de le faire en groupe», envisage la cofondatrice.

D’ici là, les Verdunois peuvent apporter leur propre bouteille ou verre pour déguster le kombucha De la rue May.

Lancement

Le kombucha De la rue May sera dégusté sous forme de cocktail le 22 avril de 15h à 17h dans le café Le 5e (4437, rue Wellington). Sur place, plusieurs activités seront organisées à l’occasion de la Journée internationale de la Terre et permettront de rencontrer plusieurs producteurs montréalais. Dès 11h, les Verdunois pourront échanger des pousses, des semences, des graines de kéfir et des mères kombucha et à partir de midi, une foire de l’agriculture urbaine sera organisée dans le sous-sol du café Le 5e.

