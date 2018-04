Début des travaux à l’Auditorium

«Je pense que ça va rendre l'attachement encore plus fort du bâtiment», soutient le maire de Verdun, Jean-François Parenteau TC Media - Isabelle Bergeron Previous photo Next photo







Le second appel d’offres pour l’Auditorium de Verdun a trouvé preneur puisque c’est le Groupe Axino qui se chargera des rénovations. Le début du chantier de 42 M$ est prévu le mois prochain et devrait se terminer fin 2019.

La première étape consistera au dégarnissage. «On s’assurera que les lieux soient sécuritaires, ce qui n’était plus le cas, notamment avec l’absence de gicleur, insiste le maire de Verdun, Jean-François Parenteau. On insérera aussi les notions de développement durable pour le mobilier et d’accès universel pour les patinoires, estrades et différents services. Quant au patrimoine, il sera remis en valeur avec la façade qui retrouvera ses airs de noblesse de 1939.»

Il est question d’infrastructures d’élite, entre autres d’une salle multifonctionnelle, pour répondre aux besoins des Canadiennes de Montréal, tout en gardant une place prédominante pour le hockey mineur. L’événementiel et l’offre culturelle devraient également être de retour dans l’Auditorium de Verdun dont la position géographique sur le boulevard Gaétan Laberge permet un accès depuis le centre-ville.

L’investissement net de 36,9 M$ de la part de la Ville de Montréal est réparti entre Verdun (31%) et la ville-centre (69%), auquel s’ajoute une subvention de 1 M$ versée par le ministère de l’Éducation.

«Quand on travaille avec un bâtiment qui a autant d’années, il faut prévoir que les dépenses peuvent augmenter. Par exemple, au moment de la décontamination de l’amiante ou encore l’absence de colonne pour soutenir la charpente», avertit l’élu.

Nouveau nom

Des démarches seront aussi entreprises auprès du service de la toponymie pour donner un nouveau nom à l’Auditorium. Il pourrait ainsi rendre hommage à des grands du hockey professionnel.

«Verdun a été bâti par deux grandes communautés, francophone et anglophone, souligne M. Parenteau. Un grand anglophone a fait une carrière exceptionnelle dans la Ligue nationale, qui est Scotty Bowman.»

Les travaux sont planifiés en deux phases pour permettre la réouverture de la nouvelle patinoire Denis-Savard dès l’automne 2019. L’ensemble devrait être complété dans 18 mois.