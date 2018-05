Quatre organismes verdunois récompensés

L’Ancre des Jeunes, Toujours ensemble et J’apprends avec mon enfant viennent d’obtenir une subvention de 100 000$ chacun et la Fondation québécoise pour l’alphabétisation de Verdun a également obtenu 77 000$. Des sommes qui proviennent de Québec pour aider les organismes à atteindre leurs objectifs en matière de persévérance scolaire et réussite éducative.

«L’arrivée de cet argent m’évoque tout d’abord une bouffée d’air, s’enthousiasme la directrice générale de Toujours ensemble, Bineta Ba. On continuera à courir, mais peut-être qu’on pourra se dire qu’on a les moyens de consolider certaines choses et de rêver en grand.»

L’organisme propose aux jeunes un service de dîner scolaire, des programmes récréatifs et d’autres de persévérance scolaire, dont le programme Sac à dos qui cette année est en plus offert à l’école primaire Notre-Dame-de-Lourdes.

Du côté de l’Ancre des jeunes, la mission est de soutenir le raccrochage et prévenir le décrochage scolaire et social chez les jeunes. «La subvention nous permettra notamment de renforcer les programmes de raccrochage social. On aura davantage d’activités dans l’écocitoyenneté et la participation citoyenne entre autres. Ça nous permet aussi de voir l’avenir avec des lunettes un peu plus grosses», image le coordonnateur, Glenn Rubenstein.

Développement

«Cette somme nous donnera l’occasion de consolider notre équipe et de rejoindre plus d’écoles, s’enthousiasme la directrice de J’apprends avec mon enfant (JAME), Patricia Bossy. C’est aussi une reconnaissance du ministère qui nous tient vraiment à cœur parce qu’on y travaille depuis longtemps.»

L’organisme a pour mission de prévenir le décrochage scolaire et l’analphabétisme en intervenant de manière précoce auprès d’enfants à risque et leur famille. Son équipe est composée de six employés et la directrice espère maintenant pouvoir en embaucher une à deux supplémentaires.

Quant à la Fondation pour l’alphabétisation, elle souhaite soutenir les enfants et les adultes afin d’assurer le développement de leur capacité à lire et à écrire pour participer à la société. «On a deux lignes téléphoniques de soutien et on voudrait être encore plus ambitieux grâce à une promotion. On a aussi mis de l’avant un nouveau projet en littératie familiale qui s’appelle Cuisimo et qui est en partenariat avec Ricardo Media ainsi que la Tablée des chefs. Il sera dès cet été en projet pilote à Verdun avec Toujours ensemble», annonce sa directrice, Caroline Varin.

10%

Cette aide financière provient de la première phase d’appel de projets du programme Placement Réussite du ministère de l’Éducation. Elle correspond à une contrepartie ajoutée au montant recueilli lors des collectes de fonds effectuées par l’organisme de bienfaisance enregistré auprès de particuliers, de sociétés, ou de fondations privées.

«C’est presque 10% qui s’en vient à Verdun d’un programme qui est national de 4 millions de dollars par an et qui se prolonge sur deux ans. Je trouve ça fantastique et en même temps, on en a bien besoin dans l’arrondissement», souligne la députée provinciale de Verdun et ministre de l’Environnement, Isabelle Melaçon.

Les demandes d’aide financière pour la deuxième phase de l’appel de projets pourront être déposées par les organismes de bienfaisance enregistrés du 1e au 20 novembre.