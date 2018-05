Verdir l’espace

L’Escouade verte récupérera à la mi-mai les vivaces pour stimuler le verdissement des rues par et pour les citoyens. Le mouvement citoyen proposera ensuite ses idées pour remplir les saillies et les contours d’arbres à l’arrondissement qui devra donner son feu vert afin qu’ait lieu une grande plantation début juin.

Les deux années précédentes ont notamment permis à l’Escouade verte de planter des vivaces dans les carrés d’arbres de la rue de Verdun, au croisement avec les rues Willibrord ainsi qu’Argyle. Son travail se retrouve aussi dans la devanture d’organismes comme Toujours ensemble.

«On essaye d’avoir le plus de vivaces possibles parce qu’avec la réfection des rues, il y a de nouveaux saillies à verdir, notamment sur l’avenue Bannantyne et la 3e Avenue, explique la membre Céline-Audrey Beauregard. On a eu un appui assez important avec la Société d’horticulture de L’Île-des-Sœurs grâce à plusieurs espaces qui se sont libérés sans que les nouveaux occupants aient un intérêt à récupérer ce qui était précédemment cultivé.»

Les Verdunois intéressés pouvaient apporter dans l’année leurs vivaces dans des pots ou des sacs au Centre communautaire Dawson. Les nouveaux partenariats avec la Maison de l’environnement et Grand potager avec les Serres municipales donnent plus de points de dépôt aux participants.

Les vivaces les plus communes sont les rudbeckias, les graminées, ou encore les hémérocalles. Par le biais de la Société d’horticulture, le mouvement citoyen a également récolté des plantes rampantes qui peuvent couvrir le sol et empêcher les mauvaises herbes. La seule restriction sont les plantes comestibles puisque les sols des saillies sont pollués et qu’elles demandent en plus beaucoup d’entretien.

Plantation

Après la récolte, le mouvement citoyen fera la mise en pot des vivaces et leur entretien. L’inventaire permettra de prévoira leur répartition, puis d’obtenir l’approbation de l’arrondissement et de la Maison de l’environnement.

Le jour de la plantation, chacun des sept membres de l’Escouade verte prendra la tête d’un petit groupe qui aménagera un espace à verdir.

Le reste de l’année, l’entretien est assuré en plus par des Verdunois qui prennent en charge leur pâté de maison ou une rue en particulier. Des adolescents du camp de jour de Toujours ensemble avaient également prêté main-forte l’an passé et seront à nouveau sollicité cette année.

«On est rendu à sensibiliser un maximum de camps de jour pour entretenir les espaces. C’est agréable pour les jeunes qui apprennent par exemple à différencier les mauvaises herbes d’une vivace, analyser les différentes plantes et sensibiliser aux impacts des mégots de cigarette», rapporte Mme Beauregard.

Les écoles primaires Lévi-Sauvé et Saules-Rieurs pourraient également se joindre au projet.

La récolte de vivaces aura lieu le 12 mai, de 10h à 15h aux Serres municipales de Verdun (7000, boulevard LaSalle) et la grande plantation se déroulera le 2 juin, de 10h à 13h.

