Transition en douceur

Verdun a depuis un mois sa super-clinique. Le Groupe de médecine de famille (GMF) du Sud-Ouest de la rue Bannantyne peut ainsi améliorer l’accessibilité des services de première ligne dans la région de Montréal, notamment auprès des patients sans médecin de famille.

Selon les critères, les patients doivent pouvoir obtenir une consultation le jour même de leur visite ou dès le lendemain en téléphonant trois heures avant la fermeture.

«On offre plus d’heures de disponibilité pour être ouvert 12h par jour, incluant les fins de semaine et les jours fériés, ce que l’on n’avait pas avant, souligne la Dre Nathalie Girouard. Jusqu’à maintenant, cela fonctionne bien, mais l’affluence n’est pas très grande. La clientèle doit apprendre à utiliser le service parce que je pense qu’elle n’est pas encore très au courant.»

La professionnelle s’attend à ce que l’annonce officielle du 7 mai permette de désengorger l’urgence de l’Hôpital de Verdun. Les quatre heures de garde supplémentaires qu’un médecin réalise la fin de semaine donnent lieu à la consultation de 20 patients additionnels, l’objectif étant d’atteindre un minimum de 20 000 consultations par année.

Personnel

«On est toujours un peu en mode recrutement parce que, dans notre équipe, il y a beaucoup de femmes et des congés maternité. On a également eu un départ à la retraite d’un médecin qui avait une énorme clientèle, donc ça prend de la relève», explique Dre Girouard.

Des ressources ont été attribuées au GMF du Sud-Ouest, dont quatre infirmières auxiliaires, une technicienne et une clinicienne. Un appui qui aidera le corps médical à fonctionner plus rapidement et de voir plus de patients.

Un soutien financier de 82 900$ est versé à la super-clinique pour atteindre l’ensemble des objectifs. Il s’agit entre autres des services de prélèvements ainsi que d’une entente avec un laboratoire d’imagerie médicale pour offrir des radiologies simples et des échographies sur place. L’accord prévoit aussi l’utilisation du système de prise de rendez-vous en ligne, rvsq.gouv.qc.ca.

Ils ont dit

«Quand on a 1500 médecins de famille à temps plein pour 33 000 patients inscrits et que l’on suit de manière assidue puisque le taux est de presque 84%, alors que l’on demande 80%, ça veut dire que ces patients n’ont pas besoin d’aller à l’urgence pour un problème mineur», insiste le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette.

«Il s’agit d’un véritable gain pour les citoyens de Verdun et notamment pour les personnes qui ne sont pas inscrites auprès d’un médecin de famille. Cette nouvelle porte d’entrée vers le réseau aura un effet positif tangible pour la population, entre autres grâce à un accroissement notable de l’accessibilité des services de proximité», assure la députée de Verdun et ministre de l’Environnement, Isabelle Melançon.