Agenda communautaire

Vente de printemps

L’atelier d’horticulture du site de l’Institut Douglas vous invite à sa vente de printemps qui aura lieu les 16, 17 et 18 mai, de 9h à 15h, au 6875 boul. LaSalle, derrière l’urgence psychiatrique : Pavillon Reed. Vous y trouverez des plants d’annuelles, de légumes, d’herbes aromatiques, des géraniums ainsi que des jardinières. Infos: 514 761-6131, poste 2943.

Vente-débarras

Après les «Ruelles de l’horreur» d’Halloween, les résidents des ruelles Argyle-Melrose et Desmarchais-Melrose, entre Verdun et Wellington, vous invitent le 19 mai à partir de 10h à une grande vente-débarras. Vous y trouverez de tout à prix modique: jeux, jouets, meubles, livres, articles de cuisine, etc.

Marche exploratoire

Action Prévention Verdun organise le 31 mai de 13h à 14h une rencontre pour évaluer la sécurité d’un trajet. L’activité qui a pour thème «Pour une promenade sécuritaire» sera agrémentée de récits et d’anecdotes. Le point de départ se fera au 4609, rue de Verdun, bureau 02. La marche est limitée à 10 personnes. Inscriptions: promenadesdejane.com/section-membre/

Pièce de théâtre

Le spectacle interactif et gratuit «Parole d’or, Silence d’argent» de la troupe de théâtre Parminou sensibilisera les aînés à la maltraitance. Différents organismes de Verdun vous accueilleront le 4 juin dès 13h au Quai 5160 (5160, boul. LaSalle) et la représentation débutera à 14h. Billets disponibles au Centre Marcel Giroux (4510, av. Bannantyne), au poste de quartier 16 (750, rue Willibrord), ou auprès de l’agente Nathalie Grenier: 541 280-0416.

Groupe de parole

La prochaine rencontre du Groupe de parole sur l’accumulation compulsive du Sud-Ouest et de Verdun auront lieu le 13 juin. Le Groupe fera relâche en juillet et août puis sera de retour le 12 septembre. Les rencontres se tiennent au CLSC de Verdun (400, rue de l’Église, salle 351). Infos sur le TAC : 514 933-7541, poste 58442. Facebook : Accumulation compulsive Verdun. Réservez: 514 769-2228, poste 101.