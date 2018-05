Recevoir et bien manger avec Robert Alexis Traiteur

Le double prénom de Robert et Alexis marque la continuité d’un des plus célèbres traiteurs établis à Verdun. Robert Arslanian a été choisi comme personnalité d’affaires du mois de mai, au moment où son fils Alexis assure la transition dans la gestion de l’entreprise du fondateur qui se décrit comme préretraité.

Après 35 ans et des milliers d’événements culinaires, Robert Arslanian est fier d’avoir maintenu la qualité et l’authenticité des mets que son équipe prépare. Ils sont plus de 24 artisans qui se consacrent à la production sans compter le chef cuisinier Philippe Buelens, les services administratifs, la livraison, le personnel sur place lors d’événements et le maître d’hôtel qui coordonne le service aux tables.

Authenticité

Robert Arslanian n’a jamais été chef cuisinier, il se définit comme administrateur tout en précisant qu’il connaît la cuisine comme autodidacte. C’est le plaisir de recevoir et de bien manger qui l’a motivé à poursuivre pendant si longtemps ses activités de restaurateur et de traiteur.

Pour ce gastronome, «la bonne cuisine, la vraie, est l’expression d’une culture et le reflet d’un milieu». Les bons ingrédients et les fournisseurs fiables font la différence.

Conscient de l’évolution des goûts et de la gastronomie au Québec, le fondateur de Robert Alexis traiteur rappelle qu’il a introduit le foie gras, le saumon fumé, les artichauts et bien d’autres spécialités peu connus du grand public à l’ouverture de son restaurant L’Entre Miche en 1980.

Fréquenté par les employés de Radio-Québec (Télé-Québec) dont les studios étaient voisins de L’Entre Miche, l’établissement préparait de plus en plus de mets à emporter d’où l’idée d’un service de traiteur. Deux restaurants plus tard, Robert Arslanian a vraiment pris le virage en achetant la Pâtisserie Gaumond et sa division traiteur à Verdun.

En 2005, Robert vendait la pâtisserie et les deux immeubles voisins, afin de se concentrer sur la production culinaire dans des cuisines super bien équipées. Le menu est varié et il répond aux besoins spécifiques du moment, du lunch d’affaires le midi à la réception de mariage et autres célébrations.

Robert connaît sa clientèle et se limite à une publicité ciblée. «On ne fait pas de démarchage. On se sert des médias sociaux pour faire connaître nos services », précise-t-il.

Transition

De 13 à 17 ans, le fils Alexis venait aider son père en effectuant diverses tâches dans les cuisines. Plus tard, le jeune homme a étudié aux HEC en comptabilité et il a travaillé à la RBC, mais il n’envisageait pas de faire carrière dans les affaires préférant la restauration. Tout en gardant contact avec les activités en cuisine, Alexis a d’abord pris en charge les comptes recevables avant d’assumer la direction.

Fier d’être à Verdun

Selon Robert Arslanian, «Verdun connaîtra un grand avenir». Soulignant avec enthousiasme le dynamisme de la SDC Promenade-Wellington et la diversité des commerces qui ont élu domicile dans l’arrondissement, il croit vraiment que Verdun est sur la bonne voie avec l’arrivée de nouveaux résidants, en particulier des jeunes familles.

Que font Robert et son fils lorsqu’ils ne travaillent pas ? Adeptes du plein air et de la nature, ils tendent leurs lignes à pêche quelque part dans le nord du Québec ou dans des pourvoiries plus au sud.