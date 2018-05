Bien manger à petits prix

Depuis mardi, des cours de cuisine végétalienne, sans gluten et sans sucre ajouté, sont proposés par Diane P. aux Verdunois. Pour 10$, ils peuvent se rendre dans le sous-sol de l’Église de l’Épiphanie et réaliser trois recettes qu’ils pourront ensuite rapporter à la maison.

Qu’est-ce qui vous a décidé à lancer ces cours de cuisine à Verdun?

J’ai un bac en administration spécialisé en restauration, j’ai une formation en nutrition obtenue aux États-Unis et je suis végétalienne depuis 30 ans. Je donnais des cours dernièrement dans Ville-Émard, mais je n’ai plus accès au local. Je discutais depuis quelque temps avec le révérend Brian R. Perron de l’Église de l’Épiphanie pour utiliser sa cuisine. Le besoin est là parce que ce type de nourriture est souvent dispendieux pour quelqu’un qui a un petit budget puisqu’il faut compter 8$ pour un pain sans gluten. D’ailleurs, avec la publicité que j’ai faite, j’ai eu 50 inscriptions en deux jours.

Qu’est-ce qui vous a décidée à devenir végétalienne?

J’ai eu un cancer du foie dans ma trentaine qui m’a incité à revoir mon alimentation. J’ai pu voir à plusieurs reprises les bienfaits pour ma santé et c’est beaucoup plus économique de ne pas manger de viande. C’est aussi lié à l’effet de l’élevage sur le bien-être des animaux et sur l’environnement.

Pourquoi cuisiner en groupe?

C’est facile de dire aux gens ce qu’ils devraient manger, mais c’est beaucoup plus stimulant de le faire ensemble. En plus, ceux qui veulent se tourner vers la nourriture végétalienne ne savent pas toujours par quoi commencer donc en même temps que les participants cuisinent, ils apprennent de nouvelles choses.

Qu’allez-vous cuisiner?

Il y a toujours trois recettes qui sont conçues à partir de ce qui est disponible en magasin et ce qui est en spécial parce que je veux que ce soit ouvert à toutes les bourses. En général, il s’agit de deux plats principaux, comme une soupe-repas, une tortilla ou un ragoût. C’est toujours accompagné d’un dessert pour lequel j’utilise du sucre de coco dont l’indice glycémique est faible ou de la purée de dates, en plus de fruits naturellement sucrés.

Comment vont se dérouler les cours?

On organise les achats avec certaines personnes de mon groupe et on a en plus des épiceries de Verdun qui nous donnent des fruits et légumes. Les cours dureront trois heures, cuisine et vaisselle comprise puisqu’en groupe, on est plus rapide. Il y a un très bon poêle au gaz, beaucoup de comptoirs pour travailler et une salle à manger dont on peut se servir si on n’a pas suffisamment de place. Je conseille aux participants de venir avec de grands récipients parce que chacun préparera minimum quatre portions pour chaque recette.

Les cours de cuisine se déroulent tous les mardis, de 18h à 21h, à l’Église de l’Épiphanie (4322, rue Wellington). Les intéressés doivent s’inscrire minimum deux jours à l’avance.

Pour s’inscrire: groupesolidaritealimentaire2@gmail.com ou 450 646-9321