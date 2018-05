Melançon sollicite un second mandat

La députée provinciale de Verdun Isabelle Melançon, qui est aussi ministre de l’Environnement, cherchera à se faire élire pour un deuxième mandat lors des prochaines élections générales, en octobre. Durant sa campagne, elle mettra de l’avant un bilan qu’elle juge positif avec une volonté de continuer ses avancées pour les Verdunois.

«Je m’étais engagée à être très présente et à faire de l’éducation ma priorité, rappelle Mme Melançon. […]Les dossiers avancent et je pense qu’il y a une belle relation qui s’est installée. J’ai envie de continuer à travailler conjointement avec les gens de Verdun et à apporter ma touche à l’intérieur de différents dossiers.»

Elle donne l’exemple des quatre organismes de Verdun qui ont obtenu une aide financière de Québec de 377 000 $ pour atteindre leurs objectifs en matière de persévérance scolaire et de réussite éducative.

Isabelle Melançon rappelle aussi la réalisation de plusieurs projets, comme la super-clinique du Groupe de médecine de famille (GMF) et le point de service du centre local de services communautaires (CLSC) pour L’Île-des-Sœurs dont l’idée serait partie d’une discussion échangée autour d’un café avec une Insulaire.

«Je suis d’abord et avant tout la députée de Verdun, soutient la ministre. Je veux être là pour défendre mon monde. Je saisis les occasions au vol en discutant avec les citoyens et je ramène ça vers Québec.»

À venir

L’élue évoque d’autres engagements annoncés lors de sa précédente campagne, comme le logement social qu’elle décrit aussi comme du développement économique pour des gens qui en ont besoin. Elle soutient avoir saisi toutes les occasions pour en parler, dans des commissions parlementaires et même avec l’opposition.

«Quand je suis devenue ministre, j’ai décidé de poser des gestes très concrets. Je suis allée voir mon collègue des finances pour obtenir 75 M$ pour la décontamination de terrains dans la ville de Montréal. Je l’ai fait tout en pensant à l’arrondissement de Verdun parce qu’on a besoin de revaloriser certains espaces pour pouvoir justement construire des logements sociaux», insiste-t-elle.

Elle évoque d’autres priorités pour un second mandat dont une troisième école à L’Île-des-Sœurs et un Hôpital de Verdun. Elle précise que ses connaissances de l’appareil gouvernemental lui permettront de rapidement faire avancer des dossiers, tout comme ses capacités à travailler en équipe avec les élus municipaux et fédéraux.

L’investiture d’Isabelle Melançon se tiendra le 27 mai, à 11h, au Quai 5160 (5160, boulevard LaSalle).