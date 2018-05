Davantage d’emplois d’été

L’organisme Repaire Jeunesse Dawson dispose de 12 emplois d’animateurs, à destination d’étudiants âgés de 18 à 27 ans, pour encadrer son camp de jour estival. Au total, 65 projets ont été retenus dans la circonscription LaSalle-Émard-Verdun grâce à une subvention de 541 000$ du programme Emplois d’été Canada, ce qui équivaut à un total de 213 emplois.

«L’organisation d’un camp d’été requiert de l’aide pour proposer une supervision adéquate d’enfants de 8 à 12 ans. D’autant plus qu’on s’attend à avoir entre 100 et 120 inscrits, répartis par groupes pour proposer différentes activités», soutient le directeur du Repaire Jeunesse Dawson, Pietro Bozzo.

Il décrit son camp d’été comme étant très achalandé, donc il est content de pouvoir cette année offrir plus d’emplois. Le nombre se situait à dix l’an passé pour des étudiants généralement âgés de 20 ans.

«Souvent, ce sont des gens qui vont aller au-delà de leur discipline parce que cela leur donne de l’expérience additionnelle, souligne M. Bozzo. On les invite surtout à apporter leur expertise au camp d’été pour alimenter davantage les activités proposées donc c’est aussi une richesse pour nous.»

Repaire Jeunesse Dawson prévoit notamment d’emmener les jeunes à la piscine, au parc, au musée, ou encore de rester dans leurs locaux à Verdun pour profiter de la salle de jeux et de la salle informatique.

Intérêt

Le Montréalais Thomson Yu vient de terminer sa première année de Master en archives et gestion de données à l’Université McGill et travaillera huit semaines cet été au Centre canadien pour la Grande Guerre, situé dans le Sud-Ouest. Il aura pour responsabilités de cataloguer 78 images panoramiques de la Première Guerre mondiale et de les numériser.

«La collection du Centre montre différentes facettes de la guerre, y compris humaines. Je pense que le public les connaît moins bien donc c’est pour moi très intrigant et intéressant de rendre les photos publiques», soutient le jeune homme de 20 ans.

Son intérêt est aussi de rester connecté avec les réalités du monde professionnel et trouver une signification aux apprentissages de l’université.

Priorités

Le député fédéral David Lametti a choisi de donner la priorité aux camps d’été où les besoins d’encadrement se font ressentir et aux organismes qui travaillent avec les jeunes.

«Pour les étudiants, c’est une étape très importante dans leur vie, car il s’agit pour certains d’une première expérience professionnelle, souligne-t-il. Pour d’autres, c’est la réalisation d’une tâche en particulier qui les aidera à s’épanouir.»

En 2015, le nombre d’emplois prévu par le programme Emplois d’été Canada avait déjà doublé.

