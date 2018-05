L’agenda communautaire est offert gracieusement aux organismes de Verdun. Pour y figurer, veuillez nous faire parvenir un texte d’au plus 100 mots, au plus tard le lundi précédant la parution, à: redaction.messagerverdun@tc.tc

Course familiale

Des actuels et futurs élèves de l’école Chanoine-Joseph-Théorêt participeront à une course familiale de 1 km où ils recevront des prix de participation et des rafraichissements. L’événement fait partie d’une campagne de financement pour la réfection de la cour qui prévoit l’acquisition d’un terrain de soccer synthétique et l’aménagement d’une aire d’attente pour les parents. Les jeunes pourront amasser des fonds et un encan silencieux sera également en place pour ceux qui désirent offrir leur aide. La course se déroulera le 27 mai, entre 9h et 11h, à l’école (990, 5e Avenue).

Marche exploratoire

Action Prévention Verdun organise le 31 mai de 13h à 14h une rencontre pour évaluer la sécurité d’un trajet. L’activité qui a pour thème «Pour une promenade sécuritaire» sera agrémentée de récits et d’anecdotes. Le point de départ se fera au 4609, rue de Verdun, bureau 02. La marche est limitée à 10 personnes. Inscriptions: promenadesdejane.com/section-membre/

Yoga

Dans le cadre de la vente trottoir du 3 juin et en partenariat avec la Promenade Wellington, l’Espace Well Done organise une séance de yoga gratuite à 10h, au dernier étage du stationnement Ethel. Tout le monde est convié pour créer un grand rassemblement de yogis et se ressourcer en admirant le panorama.

Pièce de théâtre

Le spectacle interactif et gratuit «Parole d’or, Silence d’argent» de la troupe de théâtre Parminou sensibilisera les aînés à la maltraitance. Différents organismes de Verdun vous accueilleront le 4 juin dès 13h au Quai 5160 (5160, boul. LaSalle) et la représentation débutera à 14h. Billets disponibles au Centre Marcel Giroux (4510, av. Bannantyne), au poste de quartier 16 (750, rue Willibrord), ou auprès de l’agente Nathalie Grenier: 541 280-0416.

Ruelle animée

Le 7 juin dès 16h, une Fête des voisins aura lieu dans la ruelle entre la 5e et la 6e Avenue, derrière les écoles Chanoine-Joseph-Théorêt et Saules-Rieurs. L’initiative s’inscrit dans la continuité des activités organisées par le comité ruelle verte qui a prévu un limbo à l’eau, une bataille d’éponge, des murales de craie colorée, de la peinture et un rallye photo. Le nom de la ruelle sera dévoilé à 17h et à 18h, les citoyens sont invités à prolonger le plaisir sur une base volontaire et autogérée, en sortant leurs BBQ, des plats et breuvages à partager.

Groupe de parole

La prochaine rencontre du Groupe de parole sur l’accumulation compulsive du Sud-Ouest et de Verdun auront lieu le 13 juin. Le Groupe fera relâche en juillet et août puis sera de retour le 12 septembre. Les rencontres se tiennent au CLSC de Verdun (400, rue de l’Église, salle 351). Infos sur le TAC : 514 933-7541, poste 58442. Facebook : Accumulation compulsive Verdun. Réservez: 514 769-2228, poste 101.

Fête anniversaire

Toutes celles et ceux dont l’anniversaire était en mars, avril, mai et juin pourront célébrer ensemble au Centre des aînés de Verdun (4501, rue Bannantyne). Une journée Fête anniversaire est organisée le 15 juin, de 13h à 16h. Billets en vente à la billetterie avec Sabrina. Notre camionnette est toujours à votre disposition sur rendez-vous.

Journée portes ouvertes au SORIF

Vous habitez à Montréal et vous êtes une femme chef de famille monoparentale qui désire retourner sur le marché du travail ou aux études? Le Service d’orientation et de recherche d’emploi pour l’intégration des femmes au travail (SORIF) vous invite à une journée portes ouvertes qui aura lieu le 20 juin entre 10h et 15h, au 5150, rue Saint-Hubert à Montréal. Séances d’informations sur les formations, café et collation. Info: 514 271-3866.

Burinage

Les Verdunois pourront faire buriner gratuitement leurs vélos et apposer un autocollant. Le kiosque sera mis en place le 22 juin à 13h au Parc du Souvenir (4525, rue de Verdun). Le conseiller en sécurité urbaine pour Action Prévention Verdun, Wilfried Kabeya, sera présent pour répondre à vos questions, par exemple, que faire en cas de vol et comment verrouiller son vélo. Infos: 514 969-7301.