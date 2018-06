La Promenade Wellington met ses habits de fête pour la vente trottoir qui se déroule jusqu’au 3 juin. Transformée en rue piétonne pendant les heures d’ouverture, elle invite les Verdunois à participer à une multitude d’activités, en plus de magasiner en plein air. Des ateliers créatifs, de jardinage, du yoga et des visionnements de films sont au programme.

Dans la zone des artisans, entre la 1ère Avenue et la rue Willibrord, une vingtaine d’exposants présentent leurs produits. Parmi eux, Le curieux placard de Chantal offre une sélection de savons, de bombes pour le bain et de gommage au sucre faits à la main avec des ingrédients biologiques. «Tout ce que je mets, c’est des produits frais. Des fruits, des herbes et des fleurs», explique Chantal Binette, qui se prépare pour cette exposition depuis sept semaines.

En face de l’Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, quatre paroissiens tiennent un kiosque de hot-dogs et de collations au profit de leur lieu de culte. «Il y a beaucoup de réparations, comme vous voyez, ils sont en train de refaire les marches de l’escalier», indique Bernard Séguin. De nombreux concerts sont prévus sur la scène au croisement de la rue Galt, avec les groupes Gypsy Folk, Bel and Quinn et El son sono. À la Librairie de Verdun, l’auteur Dany Laferrière signera des dédicaces samedi à 14h.

Pour plus d’infos

promenadewellington.com