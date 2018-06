Apprendre en jouant

Alexandre apprend à attacher ses lacets comme ses parents. L'exercice peut être réalisé avec un foulard pour enlever la composante motricité fine. Métro Média - Isabelle Bergeron Previous photo Next photo





Un nouveau programme sera développé dès septembre à la clinique Physergo Verdun par l’ergothérapeute Julie Dubé. Nommé Physergo pour l’enfance, il s’adressera aux enfants âgés de 0 à 18 ans pour qu’ils atteignent un niveau d’autonomie optimal.

Durant ses études à l’Université de Montréal, l’ergothérapeute Julie Dubé a eu l’occasion de faire un stage à la clinique de la rue de Verdun. Diplômée en 2008, son intérêt s’est tout de suite porté vers la pédiatrie et c’est pourquoi elle est partie travailler dans un centre de réadaptation en déficience du langage, mais qui déménage. Forte de son expérience, elle a proposé de développer de nouveaux services pédiatriques privés à Verdun.

«L’ergothérapie peut convenir à différents types de situations, à partir du moment où l’enfant a un développement qui est atypique au plan moteur, explique Mme Dubé. Ce peut être de motricité fine ou globale avec un jeune très maladroit, qui tomberait facilement. C’est aussi pour ceux en perte d’autonomie, comme un enfant qui n’arriverait pas à s’habiller ou à manger proprement malgré son âge avancé. Ceux dont les routines sont difficiles sont aussi concernés, par exemple les crises dans la voiture ou un enfant qui ne s’endort pas bien le soir.»

Les séances débouchent parfois vers d’autres évaluations, par exemple des troubles du spectre de l’autisme et dans ce cas, permet d’orienter le jeune vers un centre de réadaptation en déficience intellectuelle.

Spécificités

«On est beaucoup plus avec la petite enfance, âge scolaire, mais on étire jusque 18 ans. Un adolescent peut encore éprouver des difficultés d’autonomie ou d’écriture. Il se peut que ça ait toujours été là, mais que ça n’ait jamais été regardé», affirme Mme Dubé.

La principale différence entre l’approche avec les enfants par rapport à celles des adultes est que tout passe par le jeu et ses intérêts.

«Il ne faut pas que ça paraisse que je les confronte à leurs difficultés, insiste l’ergothérapeute. Dans ce domaine, on prend la personne où elle est et on essaye graduellement de l’amener toujours un peu plus loin. C’est donc un défi et si c’est plate, l’enfant décroche super facilement.»

Un exercice pour un jeune qui aurait de la difficulté avec la motricité fine pourrait être de manipuler des perles et faire un collier. Pour délier les doigts, il est notamment possible de cacher un raisin sec dans la paume de la main, puis de le transférer au bout des doigts pour le donner à manger à un toutou.

Accompagnement

Les cours peuvent se donner de manière individuelle ou à plusieurs, mais à chaque fois les enfants sont accompagnés d’un parent qui pourra récupérer les astuces et les utiliser pendant la semaine.

«Quand ils viennent, ils vont se souvenir des stratégies que je leur donne, mais le témoignage d’autres familles apporte une richesse. Ça permet aussi de briser l’isolement, de se sentir moins seul avec un enfant qui a des difficultés et d’enlever un peu de poids avec entre autres la création d’un réseau. L’intérêt est aussi de se motiver les uns les autres», insiste Julie Dubé.

Elle souhaiterait également être entourée à l’avenir d’un orthophoniste et d’un psychoéducateur.

Découverte

Pour faire connaître le nouveau service qui sera implanté à Verdun dès septembre, l’ergothérapeute Julie Dubé proposera gratuitement en juillet puis en août des groupes de préparation à la maternelle. Quatre rencontres de 1h30 seront organisées à la clinique Physergo de Verdun à six jeunes qui rencontrent des difficultés. Ensemble, ils s’exerceront à manipuler un crayon ou des ciseaux, à avoir de l’autonomie à l’habillage ou à la prise de collation, ainsi qu’à rester en position assise en travaillant le tonus.

Pour plus d’infos.