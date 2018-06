S’adapter aux jeunes

Le Réseau d’Affaires de Verdun (RAV) a une nouvelle présidente par intérim, Marie-France Boyer. Elle aura la responsabilité de soutenir le fondateur Alain Laroche et de trouver des techniques pour rassembler toujours plus de gens d’affaires, notamment les jeunes qui choisissent de plus en plus l’arrondissement pour s’installer.

Le commissaire au développement économique de Verdun, Alain Laroche, a créé en 2015 le RAV avec l’objectif de dynamiser la communauté d’affaires. Quelque 275 membres sont ainsi mis en relation pendant l’année, notamment à travers le Club des rendez-vous d’affaires de L’Île-des-Sœurs et les Midis motivation du réseau affaires Verdun.

«On a commencé à créer des liens entre la terre ferme et l’île, ce qui n’a pas toujours été évident, souligne Alain Laroche. Comme Verdun s’est beaucoup repris en main, s’améliore constamment et avec le coefficient d’attraction important des restaurants de qualité, les gens sont contents de venir ici avec de l’animation et des bars, ce qu’on n’avait pas il y a quatre ans.»

Il image le RAV en parlant d’une chambre de commerce local de proximité, ouverte à tous avec des prix abordables, bien que les seuls revenus proviennent du bottin publié une fois par an. Il continuera son travail avec Mme Boyer, aussi directrice générale de la Caisse Desjardins IDS/Verdun, qui s’occupera de toute la partie terrain.

«Ce sont les jeunes qui font la promotion de Verdun, qui ont quitté le plateau entre autres, qui deviennent des promoteurs de Verdun et qui attirent d’autres gens. Il y a quand même 27% de la population qui a entre 25 et 39 ans. J’étais là au départ et je suis encore là pour la récolte alors je trouve ça extraordinaire», insiste M. Laroche.

Il concentrera ses efforts sur le programme de subventions PRAM qui aide les commerces de la Promenade Wellington, notamment pour leurs rénovations de façade et aménagements intérieurs.

Ambassadrice

Marie-France Boyer avait fait part de son intérêt pour devenir présidente par intérim du conseil d’administration et elle a été sollicitée par le fondateur.

«Je trouve que la vie d’une communauté, ça passe par un réseau d’entrepreneurs et des gens qui s’investissent, soutient-elle. Ici, il y a une communauté d’affaires vraiment unique parce que j’ai travaillé dans plusieurs autres villes et je n’ai jamais vu ça. Ça m’a attiré en me disant qu’on peut faire une différence en s’impliquant. Je souhaite aussi partager mon expertise parce que je fais partie de quelques conseils d’administration (CA).»

Elle a en effet été du CA de la Fondation Santé Urbaine et était précédemment dans celui des Femmes Desjardins. Cette nouvelle expérience lui permettra aussi de comprendre davantage les réalités des entrepreneurs.

«On va peut-être repenser certaines activités et en développer de nouvelles pour rejoindre les jeunes qui s’installent à Verdun. On veut vraiment prendre du temps pour avoir du recul pour planifier les prochaines années. On pense à se renouveler dans le but d’intéresser nos membres et leur donner des outils qui les amèneront à réseauter», prévoit Mme Boyer.

Elle a entre autres été associée à l’événement Verdun au féminin organisé par Mélanie Boivin et elle pense à d’autres formules, comme des 5 à 7.

La présidente par intérim devrait être élue pour un an lors de l’assemblée générale annuelle.

Programmation

Présentation des candidats aux élections provinciales

13 septembre – Club des rendez-vous d’affaires de L’Île-des-Sœurs

20 septembre – Midi motivation du réseau affaires Verdun

Assemblée générale annuelle du RAV

29 août – 5@7 au Quai 5160

Cocktail avec les membres du RAV

28 novembre – 17h à 18h30 suivit de la remise du prix Grand Bâtisseur, la personnalité d’affaires de l’année et les deux Grands Verdunois jusqu’à 19h30 – Quai 5160

Pour plus d’infos.