Le Natatorium reste ouvert

Les bassins et la pataugeoire du Natatorium resteront accessibles durant les travaux du chalet grâce à un réaménagement du site. De style Art déco, l’édifice fera l’objet de rénovations majeures dès la fin du mois pour répondre aux normes actuelles.

Si le bâtiment principal sera fermé du 23 juin au 19 août, les bassins et la pataugeoire seront quant à eux ouverts tous les jours de 10h à 20h.

Pour y accéder, les Verdunois devront emprunter l’entrée temporaire, située à l’arrière de la piscine, côté fleuve. Des cabines d’essayage seront aménagées sous le chapiteau. Des roulottes sanitaires équipées de toilettes et de lavabos seront installées sur le pourtour de la piscine, tout comme des toilettes accessibles universellement et des douches extérieures.

Structure

Les travaux du chalet construit en 1940 porteront principalement sur la structure et l’accessibilité du bâtiment.

À l’intérieur:

• Reconfigurer l’entrée, l’aire d’accueil et l’aire du personnel ;

• Réaménager la salle de premiers soins et les vestiaires ;

• Aménager une nouvelle salle d’allaitement accessible.

À l’extérieur avant:

• Aménager des places de stationnement réservées ;

• Améliorer le débarcadère existant ;

• Refaire le revêtement des allées piétonnes ;

• Installer des ouvre-portes automatiques.

À l’extérieur arrière:

• Rendre la plage accessible depuis l’intérieur du pavillon des baigneurs ;

• Rendre les sorties secondaires également accessibles ;

• Installer un dispositif d’accès au bassin principal.