L’agenda communautaire est offert gracieusement aux organismes de Verdun. Pour y figurer, veuillez nous faire parvenir un texte d’au plus 100 mots, au plus tard le lundi précédant la parution, à: redaction.messagerverdun@tc.tc

Ruelle animée

Le 7 juin dès 16h, une Fête des voisins aura lieu dans la ruelle entre la 5e et la 6e Avenue, derrière les écoles Chanoine-Joseph-Théorêt et Saules-Rieurs. L’initiative s’inscrit dans la continuité des activités organisées par le comité ruelle verte qui a prévu un limbo à l’eau, une bataille d’éponge, des murales de craie colorée, de la peinture et un rallye photo. Le nom de la ruelle sera dévoilé à 17h et à 18h, les citoyens sont invités à prolonger le plaisir sur une base volontaire et autogérée, en sortant leurs BBQ, des plats et breuvages à partager.

Groupe de parole

La prochaine rencontre du Groupe de parole sur l’accumulation compulsive du Sud-Ouest et de Verdun auront lieu le 13 juin. Le Groupe fera relâche en juillet et août puis sera de retour le 12 septembre. Les rencontres se tiennent au CLSC de Verdun (400, rue de l’Église, salle 351). Infos sur le TAC : 514 933-7541, poste 58442. Facebook : Accumulation compulsive Verdun. Réservez: 514 769-2228, poste 101.

Douglas s’anime

Les 13 et 14 juin, la Fondation Douglas organise une vente de livres et des DVD usagés à 2$ chaque, à l’Institut (6875, boul. LaSalle). Un barbecue sera également proposé sur l’heure du midi avec un trio (2 hot dogs, 1 sac de chips et 1 liqueur) à 5$, du café et une part de gâteau à 1$ chaque. Tous les bénéfices seront reversés au fond des patients de l’Institut.

Centre des Aînés de Verdun

Une chaise roulante est à disposition au Centre des Aînés de Verdun (4501, rue Bannantyne). Infos au bureau de l’accueil: 514 765-7213. Par ailleurs, une journée Fête anniversaire est organisée le 15 juin, de 13h à 16h. Billets en vente à la billetterie avec Sabrina. Et puis, les inscriptions sont ouvertes pour devenir membres de l’équipe de baseball-poche. Infos: les mardis à 12h30 auprès de Jeannette.

Concert de fin d’année

Les élèves de la 1e à la 6 année des classes de musique de l’école Lévis-Sauvé organisent un concert le 20 juin, de 9h à 10h30 à l’église St-Willibrord Roman Catholic Church (351, rue Willibrord). Ils présenteront de courts extraits du travail accompli tout au long de l’année. Par la même occasion, certains prix de distinction seront remis. Réserver avant le 15 juin: julie.drouin@csmb.qc.ca

Journée portes ouvertes au SORIF

Vous habitez à Montréal et vous êtes une femme chef de famille monoparentale qui désire retourner sur le marché du travail ou aux études? Le Service d’orientation et de recherche d’emploi pour l’intégration des femmes au travail (SORIF) vous invite à une journée portes ouvertes qui aura lieu le 20 juin entre 10h et 15h, au 5150, rue Saint-Hubert à Montréal. Séances d’informations sur les formations, café et collation. Info: 514 271-3866.

Burinage

Les Verdunois pourront faire buriner gratuitement leurs vélos et apposer un autocollant. Le kiosque sera mis en place le 22 juin à 13h au Parc du Souvenir (4525, rue de Verdun). Le conseiller en sécurité urbaine pour Action Prévention Verdun, Wilfried Kabeya, sera présent pour répondre à vos questions, par exemple, que faire en cas de vol et comment verrouiller son vélo. Infos: 514 969-7301.

Pilates

Des cours de pilates, de yoga et de circuit d’entraînement se donneront au centre communautaire Elgar (260 rue Elgar) à partir du 25 juin. Offert par l’organisme Pro-Actif Santé en partenariat avec l’Arrondissement de Verdun. Horaire en ligne au proactifsanté.com. Info : 514 768-4060

Cours d’exercices en groupe

En partenariat avec l’arrondissement Verdun, l’organisme Pro-Actif Santé continuera d’offrir une variété de cours d’exercices en groupe pour la session Été 2018, au centre communautaire Marcel-Giroux ainsi qu’à son siège social, en salle et en plein air, à compter du 25 juin prochain. Pour consulter notre horaire: proactifsante.com. Infos: 514-768-4060