Secteur Crawford en rénovation

Différents travaux seront menés tout au long de l’été dans le secteur Crawford, que ce soit par l’arrondissement, la ville-centre ou la commission scolaire. Pour informer les résidents directement impactés par les réfections et écouter leurs commentaires, plusieurs séances d’informations sont organisées à la mairie de Verdun.

Réfection de rue

Les rues Foch et Clémenceau seront complètement refaites alors que les conduites d’aqueduc seront remplacées pour passer du plomb au cuivre, tout comme les entrées de service d’aqueduc et d’égout qui étaient la plupart en grès et qui seront changés pour du chlorure de polyvinyle (PVC). La reconstruction de la chaussée et des trottoirs est prévue, ainsi que le remplacement de l’éclairage pour installer des lampadaires DEL.

Quant à la rue Churchill, elle bénéficiera d’une réfection de la chaussée et les trottoirs endommagés seront reconstruits. Le remplacement des entrées d’eau en plomb sera également nécessaire entre la rue Clémenceau et l’arrondissement LaSalle.

Les rues Clemenceau et Churchill afficheront des panneaux d’arrêt aux quatre coins, ainsi que des saillies de trottoir. Sur les rues Lloyd-George et Clemenceau, les automobilistes auront aussi des dos d’âne pour les inciter à respecter les limitations de vitesse aux abords de la nouvelle école.

La période de travaux de l’arrondissement commencera à la mi-juillet sur la rue Foch et devrait se terminer fin octobre avec la rue Churchill pour un total des coûts estimés à environ 3,5 M$.

Conduites d’aqueduc

La Ville de Montréal a adopté la technique de chemisage, sans tranchée, pour rajeunir son réseau d’aqueduc.

«Ça réduit les coûts en plus du déficit d’entretien qui a été accumulé dans les dernières années puisque l’aqueduc et les égouts ont été négligés, rapporte l’ingénieur et chargé de projet à la ville-centre, Philippe Leblanc. La réhabilitation représente des travaux plus rapides qui minimisent aussi les impacts sur les riverains qui peuvent continuer de circuler localement puisqu’on ne fait pas d’excavations majeures. Ça réduit aussi les impacts environnementaux.»

Démix Construction est affecté aux travaux et son sous-traitant en chemisage est Aquaréhab. Des surveillants de la Ville de Montréal et des consultants passeront au moins une fois par jour sur les chantiers. Ils s’assureront que les chemins de détour sont agencés correctement, de la qualité des matériaux utilisés et de leur mise en place.

Débutés fin mai sur les rues Ouimet et Lloyd-Georges, les travaux dureront respectivement huit et six semaines. Les rues Churchill et Leclair seront également concernées dès le début du mois de juillet, et ce, pour huit semaines. Les coûts pour le secteur Crawford s’élèveraient environ à 1,3 M$.

Nouvelle école

Dans la dernière année, plus de 50 élèves par semaine se sont inscrits dans les établissements de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB). Une situation qui vient s’ajouter au fait que 69 des 74 écoles primaires excèdent déjà la capacité établie par le ministère de l’Éducation.

«On est dans un contexte d’hyper croissance lié aux gens qui viennent s’établir sur nos territoires et à l’immigration. Verdun est particulièrement un arrondissement qui devient de plus en plus populaire, notamment pour les familles», explique le directeur général adjoint, Paul St-Onge.

La nouvelle école Annexe Crawford devrait donc aider à désengorger les établissements déjà existants. Avec l’obtention des permis, les travaux ont commencé en octobre. La structure en acier est aujourd’hui montée et les murs sont en train d’être terminés. Il reste de la maçonnerie puis tout l’intérieur à agencer.

«On n’est pas en avance sur le chantier, mais on prévoit toujours ouvrir l’école pour la rentrée scolaire. Par contre, la livraison finale devrait se faire à la mi-octobre, avec des déficiences et du paysagement», prévient M. St-Onge qui se réjouit que la sécurité des enfants dans la zone avoisinante ait été revue.

Le projet éducatif développé à l’école Annexe Crawford est encore en discussion. La directrice, Geneviève Troli, a toutefois été nommée en avril. Elle a également à son actif l’expérience d’avoir démarré l’école alternative des Saules-Rieurs.

