Verdun en chantier

Parcs

• Rétablissement de l’équilibre écologique du Lac Lacoursière

• Rénovation du système d’éclairage de la piste piétonnière des berges sur le boulevard LaSalle

• Réfection du kiosque du parc de l’Honorable-George-O’Reilly, de la toiture du chalet du parc Beurling, des murs extérieurs du chalet du parc Beurling

• Poursuite de la réfection des deux aires de jeux et des terrains de tennis du parc de la Fontaine

• Réaménagement des parcs des Madelinots, Duquette, Archie-Wilcox

• Aménagement d’une aire d’exercice canin sur le canal de l’Aqueduc et amélioration de certains éléments dans celui du parc Arthur-Therrien

• Travaux sur le réseau d’aqueduc principal dans le parc Mardin.

Bâtiments

• Modernisation du Natatorium et adaptation pour l’accessibilité universelle du bâtiment

• Réfection des allées d’accès de la Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny

• Poursuite de l’aménagement de la plage urbaine de Verdun et de la construction de bâtiments ainsi que d’un tunnel d’alimentation en eau potable pour l’usine Atwater

• Rénovation majeure de l’Auditorium de Verdun et de l’aréna Denis-Savard

• Aménagement de la place Wellington

• Installation de bornes de recharge pour véhicules électriques à la mairie d’arrondissement.

Feux de circulation

Mise aux normes sur la rue Wellington, aux intersections Desmarchais, Galt, de l’Église et Hickson.

