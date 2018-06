Se prémunir des vols

Pour la seconde année consécutive, le poste de quartier (PDQ) 16 remarque une hausse des vols de voiture à L’Île-des-Sœurs, et surtout de vols dans les habitacles. Avec l’arrivée de la période estivale, le Service de police de la Ville de Montréal souhaite encourager l’ensemble des Verdunois à la prudence en posant quelques gestes simples.

Pour limiter les risques:

• Stationner le véhicule dans des endroits éclairés

• Verrouiller les portes et fermer les vitres

• Se munir d’un système antidémarrage, d’un cadenas de volant, d’un système d’alarme ou de repérage

• Garder avec soi son certificat d’immatriculation, permis de conduire et certificat d’assurance

• Braquer les roues avant et activer le frein à main pour éviter le vol avec une remorque

• Faire marquer les pièces

• Ne rien laisser à la vue dans le véhicule, par exemple un GPS

• Ne pas donner vos clés à des inconnus, comme des préposés au stationnement.

Il est également défendu de laisser l’automobile en marche sans surveillance, même pour quelques minutes. Une contravention de 60 $, en plus des frais, est prévue pour laisser ses clés à l’intérieur ou pour avoir ses portières déverrouillées.

Alerter

Si vous êtes victime d’un vol, composez le 911, allez dans un poste de quartier pour rédiger un rapport ou le faire en ligne sur le site du SPVM. Dénoncer ce type de crime permet d’y mettre un terme.