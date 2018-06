Honneurs pour la Maison de la culture de Verdun

Le Quai 5160 a été couronné aux Prix Les Arts et la Ville! dans la catégorie «Aménagement, 20 000 à 100 000 habitants». Son architecture, son accessibilité et sa programmation culturelle ont été soulignées lors du gala qui s’est déroulé la semaine dernière à Sept-Îles.

«La transformation du bâtiment a permis d’en faire un joyau et une place rassembleuse, souligne le maire de l’arrondissement, Jean-François Parenteau. En moins d’un an, on a réussi à rendre l’endroit convivial pour les citoyens qui se le sont approprié rapidement. C’est la preuve que c’était un bon choix.»

Le Quai 5160 a été conçu par la firme Les architectes FABG et dispose d’une salle de spectacles de 300 sièges, un lieu d’exposition pour les créateurs en arts visuels, ainsi qu’une salle de médiation culturelle. Plusieurs événements s’y sont déroulés, comme le conseil d’arrondissement au début du mois, l’événement «Verdun au féminin» qui a célébré les femmes, ou encore l’annonce ministérielle pour la décontamination des sols à Montréal. Ce samedi, de 14h à 15h, les étudiants de l’École de musique joueront sur le nouveau piano public placé devant l’édifice.

Le jury a dit apprécier la démarche d’aménagement, la réussite architecturale du projet dans un environnement fluvial et l’intégration d’œuvres d’art dans l’espace public. Chaque année, les Prix Les Arts et la Ville! visent à souligner la contribution des municipalités, organismes et artistes au développement culturel local.

