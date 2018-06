Réfection des plateaux sportifs

Quelque 340 000$ seront investis par la Ville de Montréal pour revoir le système d’éclairage du stade sportif du parc Arthur-Therrien, sur la terre ferme à Verdun, et offrir des installations sportives adaptées aux besoins. Une réflexion est aussi menée pour avoir une vision à long terme.

Le contrat a été octroyé à Senterre Entrepreneur Général pour la fourniture, l’installation et le raccordement du système complet d’éclairage du stade. L’ensemble des projecteurs actuellement en place sera remplacé. Le nouveau système sera composé de huit tours et comprendra des projecteurs de type halogénure métallique.

«C’est une partie de l’éclairage du parc qui va être refait, souligne le conseiller d’arrondissement, Pierre L’Heureux. Les tours sont très hautes et l’une d’elles menace de tomber.»

Les travaux débuteront cet automne pour se finir en décembre.

Enjeu

«J’en parle depuis plusieurs années, les terrains de baseball sont vraiment maganés. C’est certain que sous le régime Coderre, ce n’était pas possible, mais avec un nouveau régime politique, je pense que maintenant il y a matière à réfléchir à ce que l’on veut faire des quatre terrains de baseball. Il faudrait peut-être en avoir juste trois et mieux les entretenir», avance M. L’Heureux.

Une décision appuyée par le maire de Verdun, Jean-François Parenteau. «Ce nouveau système d’éclairage permettra d’améliorer notre stade et d’augmenter le nombre d’activités sportives qui s’y déroulent», a-t-il souligné par voie de communiqué.

Des réflexions ont déjà été menées par l’arrondissement, notamment pour installer une piste d’athlétisme en terrain synthétique.