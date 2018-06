Prendre les devants

Julie Lambert fête ses 10 ans comme directrice musicale de l’Harmonie Richelieu de Verdun. Celle qui a reformé le groupe s’attarde aujourd’hui à l’élargir aux familles et se donne comme mission de pérenniser les activités en trouvant des locaux propres aux musiciens.

La Montréalaise a fait un baccalauréat en interprétation classique à l’Université Sherbrooke, avec une dernière année d’échange à l’Université de l’Oregon où elle a suivi des cours de direction. Son intérêt pour l’enseignement l’a incité à répondre à l’offre d’emploi de l’Harmonie Richelieu de Verdun dès la sortie de ses études.

«Quand l’ancien directeur musical Vincent Dodier a quitté ses fonctions, la quarantaine de jeunes séniors auprès desquels il avait enseigné pendant neuf ans sont partis avec lui, rapporte Julie Lambert. J’ai donc tout recommencé de zéro. On fait beaucoup de publicité sur la rue Wellington pendant les ventes trottoir. J’ai comme rebâti l’Harmonie.»

Elle a commencé avec cinq élèves, puis elle a ouvert les leçons aux jeunes de 7 ans pour l’apprentissage d’un instrument à vent. Cette année, la directrice musicale a créé un cours pour les familles durant lequel les parents et enfants évoluent ensemble. Ces différentes démarches lui ont permis d’ouvrir des groupes de débutants, intermédiaires et avancés.

Julie Lambert compte aujourd’hui 50 membres qui jouent d’un instrument à vent ou des percussions. Le chiffre s’ajoute aux 23 choristes adultes et aux 39 musiciens de l’orchestre à vent de Verdun.

«C’est sûr qu’au début c’était difficile parce qu’il y avait tout à refaire, mais il y a dix ans j’étais plus jeune et les défis n’étaient pas quelque chose qui me faisait peur. Le but, c’était de faire ma marque et de faire en sorte que la musique soit vraiment intéressante pour les jeunes et que le plus de monde possible puisse en profiter avec des prix modiques», soutient-elle.

La spécificité de l’Harmonie que Mme Lambert met en avant est le fait que les professeurs ont une grande liberté, tant dans leur manière d’enseigner que dans les musiques jouées. D’ailleurs, lors de leur spectacle de fin d’année, ils ont notamment repris O Fortuna de Carl Orff, et When you believe du film Le prince d’Egypte.

Stabilité

Depuis un an, l’Harmonie Richelieu de Verdun est basée au centre de formation professionnelle des Carrefours, sur la rue Moffat.

«On est toujours un peu dépendant de la commission scolaire et comme il y a une démographie grandissante à Verdun, elle nous relocalise, mais on ne sait pas jusqu’à quel point elle pourrait le faire, souligne Mme Lambert. La rentrée prochaine, on est encore là-bas, mais il se peut qu’on n’ait plus le local à partir de juin 2019. On est donc toujours en recherche d’un local qui soit plus stable.»

Les cours s’arrêtent pendant l’été et reprendront fin septembre, mais la directrice musicale souhaite depuis plusieurs années ouvrir un camp musical. Son envie pourra se réaliser le jour où elle disposera de locaux. Des discussions sont notamment en cours avec le maire d’arrondissement.

