L’avenir de la rue Wellington

Le stationnement Éthel, présentement inutilisé, pourrait devenir un endroit incontournable de l’arrondissement Verdun, voire de Montréal. La Société de développement commercial Promenade Wellington (SDCW) souhaite en faire une place publique où se côtoieraient agriculture urbaine, verdissement, art et culture. En plus de places qui se démarquent, les transports actifs seront mis en avant avec de nouveaux liens cyclables.

La SDCW a décidé de voir au-delà de la rue et a imaginé l’avenir de l’artère commerciale de façon concertée. Sa vision de développement du quartier centre-ville veut être un document d’influence pour stimuler les discussions, multiplier les collaborations entre les différents acteurs concernés par les chantiers et se projeter dans les cinq prochaines années.

«Elle vise à redonner de l’importance à la fonction commerciale de nos quartiers et à faire de la Promenade Wellington une destination qui sera définitivement à l’avant-garde de la planification de Verdun», soutient son directeur général, Billy Walsh.

En plus, la SDCW s’est dotée d’un plan stratégique organisationnel pour accroître la capacité d’attraction, faciliter la mobilité et améliorer les liens avec les quartiers adjacents, ainsi que développer une image distinctive pour le secteur. Des objectifs qui se retrouvent liés à huit chantiers et 39 interventions.

Chantiers

Parmi les priorités, il a été question de la revitalisation du stationnement Éthel, dont le taux d’occupation se situe en dessous de 20%.

«Ce pourrait être un lieu rassembleur incontournable pour la communauté, un générateur d’achalandage suprarégional, un aménagement signature, une programmation tous azimuts de l’agriculture urbaine, un approvisionnement pour les citoyens et restaurateurs avec des poules et des abeilles par exemple, ou encore un espace de camping pour les scouts. Il n’en tient qu’à notre capacité de rêver afin de voir se déployer ici, au-dessus de nos têtes, la plus belle place publique de Montréal avec un panorama des plus photogéniques, un champ des possibles», s’enthousiasme Billy Walsh.

L’espace représente 1951 mètres carrés et 250 places de stationnement qui devraient prendre tout son sens avec la rénovation de l’Auditorium et l’installation de la plage notamment.

La place publique entre les rues Galt et de l’Église a également été analysée, incluant une potentielle transformation du presbytère et du sous-sol de l’église.

«Quelle extraordinaire occasion de créer un maximum de sens au cœur de notre village grâce à cette opportunité qui, en plus de son caractère patrimonial et sa position géographique enviable, offre plus de 15 000 pieds carrés disponibles à l’accueil de places d’affaires ou autres vocations», soutient M. Walsh.

Il ajoute que l’histoire à raconter tout autour pourrait se faire grâce à l’art public et à l’illumination.

L’usage du vélo est quant à lui mis en avant avec l’implantation de nouveaux aménagements pour faciliter les déplacements, en lien avec le plan local développé par l’arrondissement.

«Quand on offre la possibilité de venir en vélo, on entre dans une nouvelle dynamique et je pense qu’aujourd’hui c’est aussi ça, faciliter le commerce et l’encourager, surtout le commerce local.» Deux nouveaux axes cyclables sont envisagés sur les rues Hickson et Willibrord, ainsi que trois pôles de mobilité aux coins Hickson, Galt et Willibrord.

PR@M-Commerce

Lancé en mai l’an dernier, le programme PR@M-Commerce, qui sera disponible encore pendant deux ans, vise à revitaliser la rue Wellington en aidant financièrement les gens d’affaires et propriétaires immobiliers.

«Je vous suggère de geler les subventions le plus tôt possible, soutient le commissaire au développement local, Alain Laroche. On vous offre un soutien financier jusqu’à un tiers de ce que vous investissez et ça peut aller jusqu’à 250 000$ de subventions pour moderniser l’intérieur ou l’extérieur de votre établissement.»

Le restaurant Rita, qui ouvrira prochainement sur la rue Regina, ainsi que le local qui accueillait l’épicerie Jardins Wellington vers la 3e Avenue, sont des exemples de bénéficiaires du programme. Au total, quelque 35 projets ont déjà été acceptés pour un investissement privé de 6,3 millions de dollars et environ 2 millions de subventions ont été autorisées.

PR@M-Commerce encourage la rénovation et l’agrandissement de bâtiments et d’enseignes. «C’est aussi le temps de penser à l’accessibilité universelle, par exemple en installant un ouvre-porte automatique, souligne M. Laroche. Il s’agit dans ce cas d’une subvention supplémentaire.»

Les demandes de subvention et de permis doivent être faites avant le début des travaux. Lorsqu’elles sont acceptées, le chantier peut débuter avec un entrepreneur de la Régie du bâtiment du Québec et à la fin, la subvention est versée.

