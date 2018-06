Devenir conseillère d’arrondissement

Depuis l’automne dernier, Véronique Tremblay est conseillère d’arrondissement pour le district Champlain-L’Île-des-Sœurs. Très heureuse de son implication en politique, celle qui habite L’Île-des-Sœurs depuis 23 ans souligne toutefois que ses fonctions sont parfois méconnues du grand public dont elle essaie de se rapprocher le plus souvent.

«Quand j’étais petite, mon père a toujours dit que je ferais de la politique un jour», raconte Mme Tremblay. Elle précise ne pas avoir voulu lui donner raison, mais la construction de la seconde école primaire à l’île l’a particulièrement interpelée. Elle a milité avec six autres parents et a rencontré les partis des différents paliers de gouvernement ainsi que la Commission scolaire entre 2010 et 2014.

Aujourd’hui politicienne, la femme de 46 ans assure qu’il n’y a pas de journée type en raison de la diversité de ses fonctions. En début de semaine, elle est davantage présente sur le territoire pour prendre en charge les affaires citoyennes, même s’il lui arrive parfois de se rendre à l’hôtel de ville de Montréal pour assister au conseil exécutif.

«Ce qu’on voit souvent des politiciens, ce sont les gens qui sont dans des événements publics avec une bouchée et un verre à la main. Ce qu’on voit moins, c’est la quantité d’informations à lire et de réunions, c’est le sérieux des décisions qui sont prises en pesant le pour et le contre, en faisant des recherches. Il y a beaucoup de travail qui n’est pas visible, mais qui est nécessaire pour bien assumer son rôle», souligne la conseillère.

Partage d’information

Mme Tremblay participe entre autres aux caucus qui permettent aux élus de discuter des priorités avant la tenue d’un conseil d’arrondissement. Elle a aussi des réunions avec les directeurs de services. Elle participe aussi à des comités, comme la table des partenaires qui s’occupe du développement économique de Verdun.

La partie que l’Insulaire affectionne le plus, c’est de soutenir les gens, notamment par du partage d’information. «On pense parfois qu’un banc qui est brisé peut être bougé parce que personne s’en sert, mais ce n’est pas vrai. Par exemple, de la tour à condos Les Verrières pour aller à l’épicerie, les gens âgés ont besoin de s’asseoir dans le parc de la Fontaine», rapporte-t-elle.

Son travail est censé être à temps partiel, mais elle a choisi d’en faire son unique activité professionnelle. Elle s’y consacre donc à temps plein et profite des horaires flexibles.

Équipe

Véronique Tremblay a été attitré au développement économique par le maire Jean-François Parenteau. «J’ai déjà eu mon entreprise, je siégeais sur le CA du Centre local de développement, puis sur le CA de PME MTL, et j’ai travaillé dans un magazine d’affaires, énumère-t-elle. J’ai toujours aimé le monde des affaires et son développement, donc c’était naturel. Je pense aussi qu’il y a peu d’élus que ça passionne autant que moi.»

Elle exerce ses fonctions notamment en collaboration avec la Société de développement commercial (SDC), PME MTL et le Réseau d’affaires de Verdun (RAV). Elle met aussi un point d’honneur à améliorer la sécurité dans son territoire, par exemple avec l’ajout de dos d’âne aux abords des écoles primaires, ainsi que la propreté avec notamment plus de ramassage de poubelles les fins de semaine dans le parc Arthur-Therrien.

La conseillère insiste sur la bonne entente qui réside dans l’arrondissement, ce qui lui est d’autant plus bénéfique qu’elle est entourée d’élus qui en sont à leur second mandat, mis à part Marie-Josée Parent qui est actuellement en congé maternité.

«Il y a énormément de choses à apprendre alors je pense que parfois dans mes questions, ils voient le chemin qu’ils ont parcouru, mais je pense que parfois j’apporte un regard neuf», raconte Mme Tremblay.

Elle reconnaît que le premier mois et demi, il s’agissait essentiellement de formation et qu’encore aujourd’hui, son travail est un apprentissage de tous les jours.