Les élus ont profité de la période estivale pour faire le conseil d’arrondissement au Centre communautaire Elgar, à L’Île-des-Sœurs. Une soixantaine d’Insulaires ont assisté à la dernière rencontre avant les vacances. La séance de septembre, à la rentrée, se tiendra à la piste de danse, près des serres municipales, sur la terre ferme. Le maire de Verdun, Jean-François Parenteau, a répondu favorablement à une demande pour réaliser un deuxième conseil à L’Île-des-Sœurs, en période hivernale.



Éclairage

Des mesures pour l’éclairage à L’Île-des-Sœurs seront prises. Cette année, 43 des 74 luminaires pourraient être remplacés par des 1800K. Le changement est attendu d’ici la fin août, sur la rue de la Noue.

«Il s’agit des lampadaires qui se trouvent sur la piste cyclable, donc ceux qui sont les plus nuisibles pour les résidents. La deuxième portion pourrait être faite lors d’une autre étape», a déclaré le directeur d’arrondissement, Julien Lauzon.

Transport en commun

Une précision a aussi été apportée quant au grand projet de refonte du réseau d’autobus de la Société de transport de Montréal qui organisera des consultations publiques dès cette année. «La loi sur le Réseau express métropolitain (REM) force l’abolition de la ligne 747. Pour toutes les autres lignes, il y a l’obligation de rabattre vers le REM, mais ce n’est pas toujours en terminus. Par exemple, la 168 va passer par la gare, mais ça ne veut pas dire qu’elle n’ira plus au centre-ville», a expliqué la conseillère Marie-Andrée Mauger.

Zonage

Les plans de la tour Symphonia Pop de 32 étages pour 202 unités, qui est considérée comme un agrandissement de la phase 1 parce qu’elle sera connectée par le rez-de-chaussée et le sous-sol, ont été approuvés. À certains endroits de l’île, le zonage qui date du début des années 2000 ne donne aucune limite de hauteur.

«Je me rallie à l’ensemble des membres du conseil pour ne pas voter « contre » parce qu’on va s’exposer à des poursuites, a justifié Mme Mauger. […] Mais c’est sûr que ce n’est pas en adéquation avec la vision que je partage avec vous du développement de l’île.»

Elle a entre autres souligné les enjeux de circulation. Quant à l’élu Pierre L’Heureux, il a dénoncé le peu de services disponibles à la Pointe-Sud.

École primaire

Les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme pour la cour de l’école primaire Île-des-Sœurs, ont également été approuvées. Les travaux de remise à niveau et de drainage ont donc été reportés au printemps prochain.

«Ce n’est pas de gaité de cœur qu’on va autoriser l’abattage de cet arbre [mâture], mais on sait qu’à terme, la couverture végétale va être plus importante puisqu’on la double sur 10 à 15 ans», a ajouté M. L’Heureux. L’arrondissement a réitéré son appui financier pour contribuer notamment à la plantation d’arbres.

Murale

La future murale de l’organisme Kolab sur le mur des 1147 à 1153 rue Argyle, sur la terre ferme, recevra 15 000$ de l’arrondissement, tout comme celle de l’organisme MU qui sera réalisée au 925, rue Hickson. Les sommes ont été approuvées, même si des réticences ont été émises de la part de plusieurs élus.

«Je ne suis pas convaincu sur les emplacements, a répété Sterling Downey. Je crois sincèrement que lorsque l’on parle d’octroyer de l’argent public, les murales devraient être dans des espaces très voyants ou très passants. […]À l’arrondissement, on est en train de réfléchir pour offrir plus de murs à plus d’artistes, d’avoir de plus gros projets et de les entretenir.»