À portée de mains

Le temps d’une soirée, Verdun sera le décor du festival Complètement Cirque. Le spectacle L’Envers transportera les festivaliers dans l’univers de la compagnie Ici’Bas. Le couple québéco-suisse, dont l’homme est un acrobate et la femme est une danseuse, multipliera les mouvements dansés et jeux icariens avec pour seuls accessoires, un tapis gazon, une bombonne de gaz et des haut-parleurs.

La soirée gratuite aura lieu le 12 juillet, de 18h30 à 20h30, au parc de l’Honorable-George-O’Reilly.