Boîtes aux trésors

Le parc du Quai-de-la-Tortue est l'un des deux parcs qui a été retenu par le projet pilote de l'arrondissement. Métro Média - Sophie Poisson



Les activités dans les parcs pourraient se multiplier à Verdun. Deux coffres à jouets ont été placés dans les parcs l’Orée-du-Fleuve et Quai-de-La Tortue. Ce projet pilote de l’arrondissement s’inscrit dans le cadre de la politique de l’enfant et restera en place tout l’été.

Depuis quelques jours, les familles pourront se rendre au parc les bras légers et se servir directement dans les coffres à jouets pour bénéficier d’encore plus d’activités en plein air. À l’intérieur, l’arrondissement a placé différents objets comme des cordes à sauter, des ballons et des raquettes de badminton.

«Il s’agit de jeux qui favorisent le mouvement, souligne la directrice de la culture, des sports et loisirs à l’arrondissement, Nicole Olivier. On espère que ça va encourager les gens à y aller parce qu’on ne met pas toutes les sortes de jeux en même temps et qu’il va y avoir du renouvellement tout l’été.»

Chaque semaine, une équipe de l’arrondissement se rendra sur place pour des questions de sécurité et de salubrité. Elle pourra, au besoin, réapprovisionner les boîtes.

«Le but est d’inciter les Verdunois à aller au parc, de leur permettre de trouver tout ce dont ils ont besoin directement sur place plutôt que de tout devoir apporter et de se rencontrer à travers des aménagements simples. C’est aussi une initiative pour les faire bouger et peut-être les amener à faire une activité qu’ils ne feraient pas a priori», explique Mme Olivier.

Le projet pilote se poursuivra jusqu’au 3 septembre. Si les résultats sont positifs, il pourrait s’étendre à plus de parcs l’an prochain.